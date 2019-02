Može li Hajduk nastaviti svoj uspon i protiv ozljedama desetkovane Rijeke?

Hajduk je u posljednjih devet kola upisao tek jedan poraz i to minimalan na gostovanju kod lidera Dinama, momčad djeluje mnogo bolje otkako je Vulića na klupi zamijenio Oreščanin, a klub je uz to stabilizirao financije bogatom prodajom mladog veznjaka Palaverse u Manchester City. Unatoč dobrim posljednjim rezultatima, Hajduk je i dalje na skromnoj šestoj poziciji prvenstvene tablice, no zaostatak za željenim pozicijama koje vode u kvalifikacije za Europsku ligu sada djeluje apsolutno dostižno