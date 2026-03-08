Modrićev Milan srušio Inter u legendarnom derbiju; Rossoneri se ne predaju

Početak nije obećavao; tempo utakmice bio je spor, a prilika nije bilo puno. Milan je kasnije prijetio preko Luke Modrića , a Inter je imao sjajnu šansu preko Henriha Mhitarjan koji je prokockao jedan-na-jedan situaciju s Mikeom Maignanom .

To je Milan kaznio preko osporavanog Pervisa Estupiñána. Ekvadorac na lijevom beku krasno je realizirao asistenciju Yousuffa Fofane. S rezultatom 1-0 otišlo se na predah.

U nastavku opet - slabo. Inter je imao solidan pokušaj preko Federica Dimarca, ali dojam je da su Nerazzurri jednostavno bili lišeni kreativnosti i ikakvog osjećaja 'hitnosti'. Na kraju se utakmica završila s 1-0, a Rossoneri su time održali živom nadu da mogu još ugroziti Inter u borbi za titulu.

Jedan od najboljih pojedinaca na terenu bio je Luka Modrić koji je odigrao cijelu utakmicu, a posebno se istaknuo u kontroli igre i uobičajenim sjajnim dodavanjima. Korektnih pola sata odigrao je i Petar Sučić.