Modrićev Milan srušio Inter u legendarnom derbiju; Rossoneri se ne predaju

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Milan i Inter odigrali su legendarni Deby Della Madonnina u sklopu 28. kola Serie A.
Početak nije obećavao; tempo utakmice bio je spor, a prilika nije bilo puno. Milan je kasnije prijetio preko Luke Modrića, a Inter je imao sjajnu šansu preko Henriha Mhitarjan koji je prokockao jedan-na-jedan situaciju s Mikeom Maignanom.
To je Milan kaznio preko osporavanog Pervisa Estupiñána. Ekvadorac na lijevom beku krasno je realizirao asistenciju Yousuffa Fofane. S rezultatom 1-0 otišlo se na predah.
U nastavku opet - slabo. Inter je imao solidan pokušaj preko Federica Dimarca, ali dojam je da su Nerazzurri jednostavno bili lišeni kreativnosti i ikakvog osjećaja 'hitnosti'. Na kraju se utakmica završila s 1-0, a Rossoneri su time održali živom nadu da mogu još ugroziti Inter u borbi za titulu.
Jedan od najboljih pojedinaca na terenu bio je Luka Modrić koji je odigrao cijelu utakmicu, a posebno se istaknuo u kontroli igre i uobičajenim sjajnim dodavanjima. Korektnih pola sata odigrao je i Petar Sučić.