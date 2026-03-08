Hrvatskom reprezentativcu i bivšem europskom prvaku stiže već treći trener ove sezone

Garcia je u Ajax stigao prije nekoliko trenera kako bi preuzeo vođenje rezervne momčadi, ali vrlo brzo je dobio priliku za unapređenje jer je nakon samo jedne pobjede u zadnjih šest kola otkaz dobio dosadašnji trener Fred Grim.

Grim je vodio Ajax samo četiri mjeseca jer je 6. studenoga preuzeo momčad nakon otkaza Johnu Heitingi, a posla ga je koštao subotnji 1:3 poraz od Groningena.

Nakon 25 odigranih kola Ajax zauzima peto mjesto u nizozemskom prvenstvu sa 44 boda, čak 24 manje od vodećeg PSV-a iz Eindhovena, ali drugi Feyenoord mu bježi samo pet bodova.