McLaren više nema namjere Fernandu Alonsu dati svoj F1 bolid u ruke

Novi sportski direktor McLarena Andreas Seidl naglasio je kako je izuzetno zadovoljan svojim vozačima u Formuli 1, Lando Norrisom i Carlosom Sainzom te nema namjere Fernandu Alonsu dopustiti testiranje bolida do kraja godine...

Alonso je još uvijek pod ugovorom McLarena, no s obzirom da je njihova suradnja doživjela debakl tijekom četiri sezone u Formuli 1, a još veći ove godine na 500 milja Indianapolisa, za očekivati je da će se u budućnosti razići.

Pojavile su se glasine da bi se dvostruki prvak svijeta mogao vratiti u Formulu 1 sljedeće godine, no iz McLarena su potvrdili da to sigurno neće biti kod njih.

'Zadovoljni smo Norrisom i Sainzom. Odrađuju odličan posao i oni su naša budućnost,' izjavio je sportski direktor Andreas Seidl i otklonio mogućnost čak i testiranja bolida od strane Fernanda Alonsa:

'On je odlučio da ne želi voziti bolid Formule 1 koji nije sposoban pobijediti. To smo morali prihvatiti. Ne bi imalo smisla dati mu priliku testirati. To je moja pozicija. No, Fernando ostaje dio obitelji McLaren.'

Sve utrke nove sezone Formule 1 ekskluzivno možete u HD kvaliteti gledati na MAXtv-u (Arenasport 2). Više informacija OVDJE.

Alonso ove godine završava svoju suradnju s Toyotom u utrkama izdržljivosti, a nema namjere preći trajno u IndyCar pa je potpuno nejasno kakva će biti njegova vozačka budućnost. U Formuli 1 čini se da su mu vrata svih najboljih momčadi zatvorena. Možda se do 2020. godine ipak nešto otvori...