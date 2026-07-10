Mbappé ostvario učinak koji je bio nedodirljiv još od Gerda Müllera

čudo

Mbappé ostvario učinak koji je bio nedodirljiv još od Gerda Müllera

  • M.Š
  • Zadnja izmjena 10.07.2026 07:42
  • Objavljeno 10.07.2026 u 07:41
Didier Deschamps i Kylian Mbappe
Didier Deschamps i Kylian Mbappe Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Francuska zvijezda već je godinama jedan od najboljih igrača svijeta, ali ono što radi na ovom turniru ulazi u posebnu kategoriju.

Mbappé je na Svjetskom prvenstvu 2026. izravno sudjelovao u čak 11 pogodaka Francuske: zabio je osam golova i dodao tri asistencije. To je učinak kakav na jednom Svjetskom prvenstvu nije viđen više od pola stoljeća.

vezane vijesti

Posljednji igrač koji je na jednom izdanju turnira imao više izravnih sudjelovanja u golovima bio je legendarni Gerd Müller 1970. godine. Njemački napadač tada je postigao deset pogodaka i upisao tri asistencije, što znači da je sudjelovao u ukupno 13 golova.

Mbappé je sada najbliže tome što je svjetski nogomet vidio u modernoj eri.

Francuz je na turnir došao kao najveća zvijezda jedne od najjačih reprezentacija svijeta, ali i s pritiskom da ponovno bude odlučujući igrač. Zasad taj pritisak pretvara u brojke koje izgledaju gotovo nestvarno. Osam golova i tri asistencije u završnici Svjetskog prvenstva nisu samo statistika, nego dokaz potpune dominacije.

Usporedba s Gerdom Müllerom zato nije samo statistička zanimljivost. Müller je jedan od najvećih golgetera u povijesti nogometa i simbol brutalne efikasnosti u kaznenom prostoru. Ako se Mbappéovo ime pojavljuje u istoj rečenici s njegovim rekordnim učinkom iz 1970., onda je jasno o kakvom se turniru radi.

Francuska je još u igri za naslov, a to znači da Mbappé ima priliku dodatno podebljati učinak. Ako nastavi ovim ritmom, mogao bi završiti jedno od najproduktivnijih Svjetskih prvenstava u povijesti. Na redu mu je pobjednik iz sraza Španjolske i Belgije.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sp u nogometu

sp u nogometu

Nogometni svijet u šoku zbog Francuske: Evo što pišu najjači svjetski mediji
tek iz navike

tek iz navike

Poljud je pljeskom ispratio hajdukovce, a onda je s razglasa puštena Doris... Pogledajte reakciju navijača
najveći skandal sp-a

najveći skandal sp-a

Svijet se rugao Americi nakon najvećeg skandala SP-a, a Trump je šutio: Sada je napokon progovorio

najpopularnije

Još vijesti