Mbappé ostvario učinak koji je bio nedodirljiv još od Gerda Müllera

Mbappé je na Svjetskom prvenstvu 2026. izravno sudjelovao u čak 11 pogodaka Francuske: zabio je osam golova i dodao tri asistencije. To je učinak kakav na jednom Svjetskom prvenstvu nije viđen više od pola stoljeća.

Posljednji igrač koji je na jednom izdanju turnira imao više izravnih sudjelovanja u golovima bio je legendarni Gerd Müller 1970. godine. Njemački napadač tada je postigao deset pogodaka i upisao tri asistencije, što znači da je sudjelovao u ukupno 13 golova.

Mbappé je sada najbliže tome što je svjetski nogomet vidio u modernoj eri.

Francuz je na turnir došao kao najveća zvijezda jedne od najjačih reprezentacija svijeta, ali i s pritiskom da ponovno bude odlučujući igrač. Zasad taj pritisak pretvara u brojke koje izgledaju gotovo nestvarno. Osam golova i tri asistencije u završnici Svjetskog prvenstva nisu samo statistika, nego dokaz potpune dominacije.

Usporedba s Gerdom Müllerom zato nije samo statistička zanimljivost. Müller je jedan od najvećih golgetera u povijesti nogometa i simbol brutalne efikasnosti u kaznenom prostoru. Ako se Mbappéovo ime pojavljuje u istoj rečenici s njegovim rekordnim učinkom iz 1970., onda je jasno o kakvom se turniru radi.

Francuska je još u igri za naslov, a to znači da Mbappé ima priliku dodatno podebljati učinak. Ako nastavi ovim ritmom, mogao bi završiti jedno od najproduktivnijih Svjetskih prvenstava u povijesti. Na redu mu je pobjednik iz sraza Španjolske i Belgije.