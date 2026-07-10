Spektakl u Los Angelesu: Večeras doznajemo tko će na megdan Francuskoj

Na rasporedu je četvrtfinalni spektakl između Španjolske i Belgije, koji se igra na Los Angeles Stadiumu u Inglewoodu s početkom u 21 sat po hrvatskom vremenu. Ulog je ogroman – pobjednik će u polufinalu igrati protiv Francuske.

Španjolska u dvoboj ulazi kao jedan od najvećih favorita za naslov svjetskog prvaka. Momčad Luisa de la Fuentea još uvijek nije primila pogodak na ovom prvenstvu, a u osmini finala minimalno je svladala Portugal. Izbornik je uoči susreta poručio kako Belgiju smatra najtežim protivnikom s kojim se njegova reprezentacija dosad susrela na turniru.

S druge strane, Belgija je nakon nešto skromnijeg ulaska u turnir pronašla pravu formu upravo u nokaut-fazi. Nakon dramatične pobjede nad Senegalom, uvjerljivo je svladala domaćina Sjedinjene Američke Države te puna samopouzdanja stiže na najveći ispit dosadašnjeg dijela prvenstva. Dobra je vijest za Belgijce što bi se u sastav trebao vratiti Kevin De Bruyne, dok će zbog ozljede izostati Amadou Onana.

Posebna pozornost bit će usmjerena na dvoboj dviju velikih zvijezda. Na jednoj strani je 18-godišnji Lamine Yamal, kojeg mnogi vide kao budućeg najboljeg nogometaša svijeta, a na drugoj Kevin De Bruyne, vođa belgijske reprezentacije i jedan od najboljih veznjaka svoje generacije. Jednako zanimljiv mogao bi biti i okršaj dvojice vrhunskih vratara – Unaija Simóna i Thibauta Courtoisa.

Španjolska je prema procjenama stručnjaka blagi favorit, no Belgija je već pokazala da zna iznenaditi kada je najpotrebnije. Upravo zato mnogi ovaj dvoboj smatraju jednim od najkvalitetnijih i taktički najzanimljivijih četvrtfinala Svjetskog prvenstva.

Večerašnji pobjednik pridružit će se Francuskoj među četiri najbolje reprezentacije svijeta i napraviti još jedan korak prema najvećem trofeju u svjetskom nogometu.