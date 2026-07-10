Marcu ne brine potencijalni susret s Francuzima: 'Dobre vijesti za Španjolsku'

U analizi nakon utakmice Marca piše da je Francuska prošla dalje s manje otpora nego što se očekivalo. Maroko je razočarao, a Les Bleus nisu morali odigrati veliku utakmicu da bi riješili četvrtfinale. Bila su dovoljna dva udarca: jedan Kyliana Mbappéa i jedan Ousmanea Dembéléa .

'Na kraju Lavovi nisu bili toliko žestoki', piše Marca, aludirajući na nadimak marokanske reprezentacije.

Francuzi su, prema španjolskom listu, utakmicu odradili gotovo rutinski. Dojam da se u završnici više ne može dogoditi previše imao je i sam Deschamps, koji je već dvadesetak minuta prije kraja počeo čuvati igrače. Uveo je Warrena Zaire-Emeryja, koji je dosad bio nekorišten na turniru, a zatim je 15 minuta prije kraja izvadio i Mbappéa, koji je imao određene probleme, te uveo Matetu.

Marca smatra da je Maroko pokazao kako nova generacija još treba vremena. Iako se od ove momčadi očekivalo puno, posebno zbog igrača poput Achrafa Hakimija i Brahima Diaza, najveće zvijezde nisu se pojavile u velikoj utakmici.

Španjolci priznaju da današnji Maroko možda ima više kvalitete od momčadi koja je 2022. stigla do polufinala, također protiv Francuske, ali dodaju da joj nedostaje iskustva i zrelosti.

Ni Francuska, međutim, nije dobila velike pohvale: 'Francuska također ne jede nikoga', piše Marca, dodajući: 'Dobre vijesti za Španjolsku' ambicioznim tonom.

Glavna teza je jasna: Deschampsova momčad ima strašnu individualnu kvalitetu i ogromnu moć u završnici, ali u posljednje dvije utakmice nije izgledala kao stroj iz grupne faze ili iz ogleda protiv Švedske. Ni protiv Paragvaja ni protiv Maroka Francuska nije bila dominantni valjak.

Zato Marca zaključuje da bi Španjolska, ako opravda status favorita protiv Belgije, mogla Francuskoj napraviti puno više problema nego Maroko.

Poseban detalj utakmice bila je ovacija Antoineu Griezmannu. Njegova slika pojavila se na velikom semaforu u Bostonu, a francuski navijači nagradili su ga velikim pljeskom. Marca pritom dodaje da bi takav profil igrača Francuskoj čak dobro došao, jer je protiv marokanskog bloka nedostajalo jasnoće između linija.



Dembélé je ponovno dobio velike pohvale. Marca piše da Dembélé 'traži svoje mjesto' na turniru na kojem se najviše govori o golovima Messija, Mbappéa i Haalanda. Francuski krilni napadač sada ima pet golova i protiv Maroka je zabio iz uloge u kojoj ga Deschamps ne koristi tako često - centralnije, iza napadača.

Upravo tu, navodi Marca, najbolje pokazuje što može. Francuska je prošla dalje, ali dojam nije bio glamurozan. Maroko je razočarao, Francuska je bila učinkovita, a najveća poruka iz španjolske perspektive glasi: ako u polufinalu dođe do ogleda Francuske i Španjolske, Les Bleus će morati pokazati puno više.