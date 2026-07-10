Poljud je pljeskom ispratio hajdukovce, a onda je s razglasa puštena Doris... Pogledajte reakciju navijača

No, jednako dojmljive bile su scene nakon posljednjeg sučeva zvižduka.

Čim je utakmica završila, sa sjeverne tribine zaorila se dobro poznata pjesma 'Niko kao Hajduk iz Splita', koju su prihvatili brojni navijači na stadionu. Bila je to uvertira u emotivan završetak uspješne europske večeri.

Nedugo potom s razglasa je puštena pjesma Doris Dragović 'Tek iz navike', a vrlo brzo zapjevale su i ostale tribine Poljuda. Stadion je još jednom pokazao zašto europske večeri u Splitu imaju poseban ugođaj. Video možete pogledati ovdje.

Igrači Gonzala Garcije potom su, već tradicionalno, došli do centra igrališta i pljeskom zahvalili navijačima na podršci tijekom svih 90 minuta. Publika je uzvratila ovacijama, a momčad je teren napustila uz pjesmu koja je već neko vrijeme popularna među navijačkim pukom.

Hajduk je tako napravio prvi korak prema plasmanu u drugo pretkolo, a atmosfera nakon utakmice još je jednom pokazala koliko europske večeri znače Poljudu i njegovim navijačima.