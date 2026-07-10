Novi problemi za Englesku: Prvotimac upitan za četvrtfinale

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Novi problemi za Englesku: Prvotimac upitan za četvrtfinale

  • M.Š
  • Zadnja izmjena 10.07.2026 07:10
  • Objavljeno 10.07.2026 u 07:09
tportal
Izvor: EPA / Autor: Jose Mendez
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Engleska u subotu igra četvrtfinale Svjetskog prvenstva protiv Norveške, ali Thomas Tuchel uoči utakmice ima sve više problema sa sastavom. Najveća briga je obrana, i to baš uoči dvoboja s Erlingom Haalandom, koji je na turniru već zabio sedam golova.

Marc Guehi će u petak biti dodatno pregledan kako bi se utvrdilo može li nastupiti protiv Norveške. Engleski stoper ima problema sa zadnjom ložom nakon pobjede 3:2 protiv Meksika u osmini finala na Azteca stadionu.

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U početku se vjerovalo da je riječ samo o umoru mišića, ali sada se govori o istegnuću zadnje lože. Ozljeda se ne smatra ozbiljnom, no s obzirom na to da Englesku čeka Haaland, Tuchel si teško može dopustiti rizik s nespremnim braničem.

Guehi želi igrati i optimističan je, ali ako u petak ne bude mogao trenirati s momčadi, njegov nastup bit će pod velikim upitnikom. U slučaju da ne bude spreman, Tuchel na raspolaganju ima Johna Stonesa, Dana Burna i Trevoha Chalobaha.

Problemi ne staju na Guehiju. Declan Rice drugi dan zaredom nije trenirao zbog viroze. Veznjak je već ranije imao neuralni problem koji mu je utjecao na zadnju ložu i donji dio leđa, a bolest je dodatno pogoršala situaciju. Engleska je zbog toga poduzela mjere kako se zaraza ne bi proširila na ostatak reprezentacije.

Ipak, ima i dobrih vijesti. Reece James se u četvrtak vratio punom treningu nakon ozljede zadnje lože koju je zadobio u remiju bez golova protiv Gane. Nije odradio cijeli trening, ali očekuje se da će biti u konkurenciji za Norvešku ako ne bude osjetio posljedice.

Njegov povratak posebno je važan jer je desni bok postao jedna od najproblematičnijih pozicija u engleskoj momčadi. Jarell Quansah, koji je protiv Meksika počeo na toj poziciji, suspendiran je na dvije utakmice zbog crvenog kartona. Tino Livramento ozlijedio je list prije početka turnira, a kao zamjena je pozvan Chalobah, koji može igrati i na beku.

Zbog svih tih problema Djed Spence je u jednom trenutku bio praktično jedini desni bek za utakmicu protiv Norveške. Tuchel zato s nestrpljenjem čeka stanje Jamesa, ali i konačnu odluku oko Guehija.

Ezri Konsa, koji je protiv Meksika morao pokrivati desnu stranu, opisao je koliko je takva prilagodba bila zahtjevna.

Engleska je prošla Meksiko, ali uoči Norveške ulazi u najosjetljiviji trenutak turnira. Haaland čeka, a Tuchel mora brzo pronaći obrambenu kombinaciju koja može izdržati najveći norveški adut.

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