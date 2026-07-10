Promašio je priliku za četvrtfinale, a onda su počele prijetnje smrću: Reprezentativac nije smio ni kući s momčadi

Kolumbija je u osmini finala Svjetskog prvenstva nakon dramatične utakmice ispala od Švicarske poslije izvođenja jedanaesteraca. Jedan od ključnih trenutaka dogodio se u 115. minuti produžetka kada je Campaz propustio veliku priliku koja je mogla odvesti Kolumbiju u četvrtfinale. Ironično, u raspucavanju je svoj jedanaesterac pogodio, ali to nije bilo dovoljno za prolazak dalje.

Nažalost, pravi šok uslijedio je tek nakon utakmice.

Prema navodima kolumbijskih medija, Campaz je nakon ispadanja reprezentacije počeo primati ozbiljne prijetnje smrću upućene njemu i članovima njegove obitelji. Zbog sigurnosnih razloga nije otputovao s ostatkom reprezentacije u Bogotu, već je ostao u Kanadi dok se situacija ne smiri. Istovremeno je ograničio komentare na svojim profilima na društvenim mrežama kako bi zaustavio val uvreda i prijetnji.

Nedugo nakon toga 26-godišnji napadač obratio se javnosti emotivnom porukom.

"Ljudi mogu osjećati frustraciju ili tugu, ali nijedna strast ne opravdava mržnju niti život u strahu", poručio je Campaz, dodavši kako je za reprezentaciju dao sve što je imao i zamolio navijače da ne zaborave poštovanje, čak ni u trenucima velikog razočaranja.

Posebno je bolno što je Campaz na ovom Svjetskom prvenstvu bio jedan od pozitivnih priča kolumbijske reprezentacije. U grupnoj fazi postigao je pogodak protiv Uzbekistana, a FIFA je o njemu objavila i posebnu priču kao o jednom od simbola nove generacije kolumbijskog nogometa.

Ipak, jedan promašaj u produžecima bio je dovoljan da dio navijača zaboravi sve što je napravio tijekom turnira.

Ovakve situacije posljednjih godina sve su češće nakon velikih natjecanja. Igrači koji promaše jedanaesterac ili veliku priliku nerijetko postaju mete uvreda, govora mržnje pa čak i prijetnji smrću na društvenim mrežama. Ovoga puta priča je otišla toliko daleko da je nogometaš, prema pisanju kolumbijskih medija, morao promijeniti plan povratka kući zbog straha za vlastitu sigurnost i sigurnost svoje obitelji.

Campazev slučaj još jednom otvara pitanje gdje završava navijačka strast, a počinje nasilje. Promašaj može odlučiti utakmicu, ali nikada ne bi smio postati razlog zbog kojeg će netko strahovati za vlastiti život.