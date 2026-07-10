Mbappé i Klopp skrivali su veliku tajnu gotovo deset godina: 'Napravili smo baš sve'

Klopp: 'To je bio najskuplji transfer koji se nikad nije dogodio'

Njemački stručnjak gostovao je kao televizijski komentator tijekom četvrtfinala Svjetskog prvenstva između Francuske i Maroka, a nakon utakmice mnogima je za oko zapeo njegov srdačan zagrljaj s Kylianom Mbappéom. Upravo je taj susret bio povod da ispriča jednu od najvećih neispričanih priča svoje trenerske karijere.

Klopp je pokušaj dovođenja Francuza opisao riječima koje su odmah postale hit među navijačima:

"To je bio najskuplji transfer koji se nikad nije dogodio."

Privatni avion, cijela obitelj i tajni sastanak

Liverpool nije želio prepustiti ništa slučaju. Klopp je otkrio da su on i tadašnji vlasnik kluba John W. Henry privatnim zrakoplovom odletjeli iz Blackpoola u Nicu, gdje su se ukrcali Mbappé i cijela njegova obitelj. Nije se radilo o običnom letu, već o luksuznom avionu s više prostorija u kojem su satima razgovarali o mogućem dolasku na Anfield.

No, najzanimljiviji detalj tek slijedi.

Kako nitko ne bi doznao za sastanak, avion nakon polijetanja nije odmah krenuo prema odredištu. Umjesto toga kružio je iznad Azurne obale kako bi pregovori ostali potpuno skriveni od javnosti i fotografa.

"Tamo smo razgovarali s obitelji, odlično jeli i pokušali učiniti sve što smo mogli. Nismo smjeli biti viđeni pa smo jednostavno letjeli u krug", prisjetio se Klopp uz osmijeh.

Liverpool je dao sve, ali PSG je bio jači

Unatoč impresivnoj prezentaciji i velikom trudu, Mbappé je na kraju odlučio ostati u Francuskoj i prihvatiti ponudu Paris Saint-Germaina. U ljeto 2017. stigao je iz Monaca najprije na posudbu, a potom je transfer postao vrijedan oko 180 milijuna eura, što je tada bio jedan od najvećih poslova u povijesti nogometa.

Klopp priznaje da ga taj neuspjeh i danas nasmijava, ali i da je svjestan kako je Liverpool tada napravio apsolutno sve što je mogao.

Nije bio jedini Francuz kojeg je želio

Mbappé nije bio jedina velika želja njemačkog stručnjaka. Klopp je tijekom iste emisije otkrio kako je pokušao dovesti i Ousmanea Dembéléa te Adriena Rabiota, no nijedan posao nije realiziran. Za sastanak s Dembéléom našalio se da mu je jedina "žrtva" bio mobitel koji mu je ispao i razbio se tijekom razgovora.

Nakon pobjede Francuske nad Marokom kamere su zabilježile srdačan zagrljaj Kloppa i Mbappéa na travnjaku. Mnogi navijači Liverpoola odmah su se prisjetili priča o propalom transferu, no tek sada postalo je jasno koliko je klub bio blizu barem pokušaju da jednog od najvećih nogometaša današnjice dovede na Anfield.

Da je Mbappé tada rekao "da", povijest europskog nogometa možda bi danas izgledala potpuno drukčije. Umjesto Pariza i kasnije Madrida, njegov je put mogao voditi prema Anfieldu. Klopp je učinio sve što je mogao, ali ponekad ni privatni avion, tajni sastanak i višesatni razgovori nisu dovoljni da promijene odluku igrača koji će obilježiti jednu nogometnu eru.