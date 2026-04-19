Mbappe na udaru francuske legende: 'U Real je donio sebičnost, to je potpuni fijasko'

Francuski velikan ove je sezone, bez Mbappea, Neymara i Messija, osvojio svoju prvu Ligu prvaka i pritom djelovao kao kompaktna, homogena momčad. Upravo taj kontrast dodatno je pojačao kritike na račun najboljeg francuskog napadača.

'Njegov dolazak je fijasko'

Mbappe je zabio u uzvratu protiv Bayerna u Münchenu, ali to nije bilo dovoljno da spriječi ispadanje Reala iz Europe. Unatoč golovima i individualnoj kvaliteti, sve je više onih koji smatraju da njegov utjecaj na momčad nije pozitivan.

Među najglasnijima je bivši francuski reprezentativac Emmanuel Petit, svjetski prvak iz 1998., koji nije birao riječi.

'Nije sve Mbappeova krivnja, ali njegov dolazak donio je sebičnost u svlačionicu Real Madrida. To je fijasko', poručio je Petit.

Dodao je i kako se tajming cijele priče posebno loše poklopio za Mbappea.

'Otkako PSG igra kao momčad, izgledaju fenomenalno. Svi su povezani, kao prsti jedne ruke', istaknuo je.

Kritike i na račun Camavinge

Petit se nije zaustavio samo na Mbappeu. Smatra da dio odgovornosti za ispadanje iz Lige prvaka snosi i Eduardo Camavinga, koji je protiv Bayerna isključen nakon dva žuta kartona.

U trenutku kada je susret bio izjednačen, Real je ostao s igračem manje, što je Bayern iskoristio i zabio dva gola u završnici za prolazak u polufinale.

'Ako nekoga treba kriviti, onda je to Camavinga. Njegov potez bio je katastrofalan', rekao je Petit, dodavši:

'U toj fazi utakmice crveni karton bio je strog, ali sudac je samo primijenio pravila. Real se uvijek skriva iza suđenja.'

Sve glasnije kritike i usporedbe s PSG-om jasno pokazuju da Mbappeov status u Madridu više nije nedodirljiv, a pritisak na njega i cijelu momčad nastavit će rasti kako sezona ulazi u završnicu.