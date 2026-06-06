Totalna ludnica i šok za Ferrari u kvalifikacijama za VN Monaca: Odluka je pala u posljednjim sekundama!

U jednom trenutku činilo se da će domaći adut Charles Leclerc u Ferrariju osigurati najbolje startno mjesto, zatim je na vrh zasjeo Max Verstappen , no posljednju riječ imao je mladi Andrea Kimi Antonelli .

Vozač Mercedesa odvozio je gotovo savršen krug u posljednjim sekundama kvalifikacija te je s vremenom 1:12.051 osvojio pole position za nedjeljnu utrku, ostavivši Verstappena iza sebe za samo 43 tisućinke sekunde.

Za 19-godišnjeg Talijana to je četvrti pole position u prvih šest utrka sezone, a nakon prolaska ciljem uslijedila je erupcija oduševljenja preko timskog radija.

'To je jedan od onih krugova koje nazivate čarobnim krugom. Uspio sam sve spojiti i nevjerojatno je. Bilo je stvarno blizu s Maxom Verstappenom. Hvala cijeloj momčadi jer smo jučer malo zaostajali u tempu, a danas smo pronašli ono što nam je nedostajalo', rekao je Antonelli nakon kvalifikacija.

Ferrari je tako ostao bez pole positiona unatoč odličnim nastupima na slobodnim treninzima. Lewis Hamilton je kvalifikacije završio na trećem mjestu, a i njegov momčadski kolega Charles Leclerc će krenuti iz drugog startnog reda, s četvrtog mjesta. Leclerc je proteklih dana imao velikih problema s kočnicama, a u samoj završnici kvalifikacija je udario u zid te se sumnjalo i na puknutu gumu, no na kraju je ipak 'obranio' četvrtu poziciju.

Peto vrijeme ostvario je Isack Hadjar, dok je George Russell završio tek šesti. McLarenovi vozači Oscar Piastri i Lando Norris zauzeli su sedmu i osmu poziciju.

Utrka za Veliku nagradu Monaca vozi se u nedjelju od 15 sati, a s obzirom na rasplet kvalifikacija, ljubitelje Formule 1 očekuje još jedan spektakl na uskim ulicama Monte Carla.