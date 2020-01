Mario Hezonja nije zaboravio zakucavati, Dario Šarić ispao iz petorke Sunsa i ostao bez učinka

Košarkaši Phoenix Sunsa ostvarili su treću pobjedu u posljednja četiri nastupa svladavši na svom terenu New York Knickse 120:112, no hrvatski reprezentativac Dario Šarić u ovom susretu po prvi put ove sezone nije započeo utakmicu u početnoj petorci Sunsa...

S omjerom pobjeda i poraza 14-21 Phoenix se nalazi na 10. mjestu Zapadne konferencije, dok je New York s omjerom 10-25 pretposljednji, 14. na Istoku.

Portland je s omjerom 15-21 trenutačno deveti na Zapadu s pobjedom više i dva poraza više od osmog San Antonija koji drži posljednje mjesto koje vodi u doigravanje, dok je Washington 13. na Istoku uz omjer 10-24.

U derbiju večeri Houston Rocketsi su na svom terenu svladali Philadelphia 76-erse sa 118:108 nanijevši tako gostima četvrti uzastopni poraz. Vrhunsku utakmicu odigrao je James Harden ostvarivši prvi 'triple-double' sezone s 44 koša, 11 skokova i 11 asistencija, Clint Capela je dodao 30 koševa i 14 skokova, dok Sixersima nije bio dovoljan ni 'triple-double' Bena Simmonsa od 29 koševa, 13 skokova i 11 asistencija niti 24 koševa Tobiasa Harrisa kao i 20 koševa i 12 skokova Joela Embiida.

Houston je s 24-11 trenutačno četvrti na Zapadu, dok je Philadelphia s 23-14 šesta na Istoku.

Zvijezda Los Angeles Lakersa Anthony Davis ponovno nije imala milosti prema svojim bivšim suigračima iz New Orleans Pelicansa, on je u 123:113 domaćoj pobjedi vodeće momčadi Zapada postigao 46 koševa uz 13 skokova. Odličnu pratnju Davis je imao u Dannyju Greenu koji je ubacio 25 koševa te LeBronu Jamesu koji se zaustavio na 17 koševa i 15 asistencija. Pelicanse su predvodila dvojica bivših igrača Lakersa Lonzo Ball s 23 i Brandon Ingram s 22 koša.

Lakersi su sada na omjeru 28-7, dok su Pelicansi s 11-24 pretposljednji, 14. na Zapadu.

Boston Celticsi nadvladali su loš ulazak u utakmicu protiv Atlanta Hawksa te na kraju ipak upisali očekivanu 109:106 pobjedu. Gosti su u susret krenuli s vodstvom 29:11, ali domaći su anulirali taj zaostatak već do poluvremena. Ipak, susret je ostao otvoren do samoga kraja, kod rezultata 108:106 Trae Young je pet sekundi prije kraja pokušao tricom osigurati prednost Hawksima, no naletio je na blokadu Daniela Theisa, da bi potom Marcus Smart pogođenim jednim od dva slobodna bacanja postavio konačnih 109:106. U izostanku bolesnog Kembe Walkera strijelce Celticsa predvodili su Jaylen Brown s 24 koša i 10 skokova te Gordon Hayward s 18 koševa, dok je Trae Young kod gostiju postigao 28 koševa uz 10 asistencija.

Boston je sada drugi na Istoku s 24-8, dok je Atlanta najslabija momčad kako konferencije tako i čitave lige s omjerom od 7-28.

U floridskom obračunu Orlando Magic je bio uspješniji od Miami Heata sa 105:85 ponajprije zahvaljujući učinku u četvrtoj četvrtini koju je dobio 21:6. Igrač s klupe Terrence Ross je s 25 koševa predvodio Magic, Nikola Vučević je dodao 20 koševa uz 11 skokova i 7 asistencija, dok su kod Heata najbolji bili Jimmy Butler s 23 koša, 10 skokova i 7 asistencija te Bam Adebayo s 14 koševa i 10 skokova.

Orlando je sa 16-19 osmi na Istoku, dok je Miami s 25-10 pao na treće mjesto Istoka.