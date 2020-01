Napadač koji nije zabio gol i odigrao je samo šest utakmica, a u klubu kažu: Nije na prodaju, zadovoljni smo njime...

Čudna se priča 'zakotrljala' oko bivšeg napadača hrvatske reprezentacije Nikole Kalinića (31) koji je prošlog ljeta kao igrač madridskog Atletica stigao na posudbu u Romu. Naime, Kale je odigrao samo šest utakmica, ukupno 182 minute proveo je na terenu i to bez ikakvog učinka

Talijanski mediji objavili su kako u Romi nisu zadovoljni Nikolom Kalinićem koji praktični nije niti igrao u jesenskom dijelu sezone. Istina, imao je problema s ozljedama, ali i kad je bio na terenu nije to bilo to. Napadač koji ne zabija... To je veliki problem.