Mandžukićeve oproštajne riječi neke su dirnule do suza; evo kako je reagirao Rakitić

Nakon što se Mario Mandžukić emotivnim pismom odlučio oprostiti od dresa hrvatske nogometne reprezentacije to je dirnulo sve njegove suigrače, a posebno Ivana Rakitića

ivanrakitic's profile picture ivanrakitic Verified 1,082 posts 11.3m followers 259 following Ivan Rakitic Jugador F.C.Barcelona www.scorrers.com POSTS TAGGED Post Post Post Post Instagram Instagram Search Search Close Log In to Instagram Log in to see photos and videos from friends and discover other accounts you'll love. Sign Up ABOUT USSUPPORTPRESSAPIJOBSPRIVACYTERMSDIRECTORYPROFILESHASHTAGSLANGUAGE © 2018 INSTAGRAM Next ivanrakitic's profile picture ivanrakitic Verified • 14,115 likes ivanrakiticPajdo moj, zao mi je da si tako odlucio ali znas da sam uvijek uz tebe.! Hvala ti na svemu, bile su prelijepe godine zajedno u kockastom dresu...🇭🇷💪 sve najbolje dalje i nadam se da se uskoro vidimo.!!!👏🤗@mariomandzukic_official #uvijekuztebe #iznadsvihhrvatska #samomandzo #slavonskibrod dorahladikPonoss❤❤ b.s.m____💖💖 4_luna_7😥😥😥😥❤️❤️❤️ gabi.marincic❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ poh_ana_c❤️❤️🔐🔐 marta_tunanovic362😍😟😟 abdullah.atif4❤️ actress.minssun_세상 잘생겼네,,❤ _melii_17_uvijek SVI KAO JEDAN❤️😭 borkovic_ema7❤️😭💪 iamhamidrezanaderifar❤ klara_matoric😭😭😭😭🙁🙁🙁🙁🙁 7ivan.rakitic7Kako b ime razveselilo da nam dadnes likeee-tvoja fanpage tea.toljIZNAD SVIH 🇭🇷❤️❤️❤️❤️ andelaeMa vas ste dvojica legende...nema vas svijet,a tebe mandzo cemo pamtim za ono sve sto si ucinio za hrvatsku reprezentaciju👏👏😢😭😭👋👋😙💕❤ ivanrakitic_croatiahvala na svemu legendo 🙏 ❤ analauratokalic😍😍😍😍 arthurmelo_kingFuck @mariomandzukic_official familia_rakiticVolim vas😥❤️❤️❤️ ondra_hosty? rebeka.blaguski❤❤❤❤❤ leonmlinarevicDvije legende dragomijeaviste❤🇭🇷❤🇭🇷 rakitic_fanzPlz follow me 2 MINUTES AGO Log in to like or comment. CloseInclude caption By using this embed, you agree to Instagram's API Terms of Use.