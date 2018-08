Nakon brojnih golova ali i ovih iskrenih riječi, izbornik Dalić ne bi smio zaobići Ivana Santinija

Hrvatski nogometaš, povremeni reprezentativac, Ivan Santini na briljantan je način ušao u novu sezonu. U tri je utakmice, uz dva hat-tricka, zabio već sedam golova, a samo za usproedbu u cijeloj prošloj - zabio je 'tek' 11. A tih 11 zabio je u jakoj franucskoj ligi, no ovakav učinak više neće moći ignorirati ni izbornik Dalić

Vratio se u Belgiju, po mišljenju mnogih nešto lošije lige nego francuske, u kojoj je dvije sezone nastupao za Caen.

'Meni je u Belgiji super. Nakon Zadra i kratke epizode u Freiburgu, stigao sam u Kortrijk. Nakon toga preselio sam u Standard iz Liegea, u kojem sam također proveo dvije godine, a potom na isti taj period preselio sam u francuski Caen. Imao sam dobru sezonu iza sebe, zvao me je najveći belgijski klub i nisam puno razmišljao. Htio sam biti u novom okruženju od početka priprema i uigravanja nove momčadi. Makar, vjerujem da bi, da sam odlučio čekati kraj prijelaznog roka, dobio i ponudu iz neke jače lige. No, ponavljam, meni je u Belgiji lijepo, igram u najboljem klubu i sretan sam'.

Očito su sretni i navijači Anderlechta?

'Šalimo se da sam ja 'Ronaldo za siromašne'. Jer i njega su, nakon škarica u finalu Lige prvaka, s oduševljenjem dočekali u Torinu. A ja sam prvu utakmicu igrao u gostima kod Kortrijka. I skandirali su mi i domaći, ali i naši navijači. To je scena koju neću nikad zaboraviti'.

U tri utakmica dva hat-tricka, a potom i pogodak za pobjedu?

'Ma, ovaj zadnji gol praktički ni nije moj, skrenuo sam je na gol-crti. No, meni je najvažnije da momčad pobjeđuje i da igramo dobro. A što se mene osobno tiče, ne sjećam se kada sam zadnji put povezao tri utakmice u kojima sam zabijao golove. To mi vjerojatno nije uspjelo još od kadetskih dana (hahaha)...'.

Kroz dva tjedna čeka vas derbi s također neporaženim Club Bruggeom, momčadi koja je prošle sezone pod Ivanom Lekom stigla do naslova prvaka.

'Iako će to biti pravi, veliki derbi, još uvijek ne razmišljamo o njoj. Inače, s Lekom sam se upoznao dok je on igrao svoju posljednju sezonu u Lokerenu, imamo super odnos i siguran sam da će i naša međusobna utakmica biti na takvom nivou'.

Dok ste vi dovršavali transfer u Anderlecht i pripremali se za novu sredinu, hrvatska je reprezentacija oduševljavala na svjetskom prvenstvu u Rusiji. No, malo je falilo da ne budete dio te priče, jer bili ste na širem popisu izbornika Dalića?

'A što reći? Bio sam 80 posto siguran da neću ići. Vjerujem da se Kalinića nije zvalo, da bi bio puno veći skandal nego da se nije zvalo mene. Ovako je sve ispalo mirno jer ja sam igrao tek dvije minute protiv Islanda i u jednoj prijateljskoj utakmici. Iako sam imao dobru statistiku iz prošle sezone. To je tako, bilo je za očekivati. No, ja sam sretan što sam barem na papiru bio dio te priče i što sam bio blizu svega toga. Bio sam na finalu u Moskvi, bodrio ih kao pravi navijač, ustvari tako sam i kao dijete ušao u nogomet, pa mi to nije bila ništa čudno. Prije nisam mogao dolaziti zbog priprema, ali na finale sam jednostavno morao doći. I bio sam toliko sretan zbog svega toga, zbog takvog velikog uspjeha i radosti koju su nam donijeli. I ovim putem im još jednom čestitam. Svima'.

Nadate li se da će Vas izbornik Dalić nakon ovakvog ulaska u novu sezonu, zvati za utakmice Lige nacija?

'Ne znam, zbilja. Do sad me nitko nije zvao. Međutim, kao što svatko zna, meni je čast biti dio te momčadi, a kao nogometaš za taj dres i živite. To mi je najveća želja. Međutim, znam kako stvari funkcioniraju, ne želim se petljati izborniku u posao. Na meni je da kroz igre na terenu privučem pažnju, a svi znaju gdje me mogu naći. I uvijek će mi biti čas odazvati se u reprezentaciju. Pa makar imao i 39 godina'.

Možda kao još jedan legendarni Zadranin Dado Pršo?

'On bi nam svima trebao biti inspiracija, pogotovo nama koji smo ispod radara. I on je najbolji primjer da netko gore vidi sav vaš trud i zalaganje i da ćete za to uvijek biti nagrađeni', zaključio je iznimno pošteni i iskreni Ivan Santini, kojem jedino možemo poželjeti da nastavi zabijati golove. A sigurni smo da će i izbornik Dalić onda takvog igrača nagraditi pozivom, jer njega sigurno ne bi 'zaboljela leđa' zbog sjedenja na klupi.