Manchester United napokon doveo zvučno pojačanje; svog su spasitelja platili čak 80 milijuna eura

Dugo je trajala potraga, Manchester United činio je sve kako bi u zimskom prijelaznom roku kupio barem jednog 'kapitalca', igrača koji bi bio prevaga i pravo pojačanje u momčadi koja je doslovno bez okusa i mirisa. No, sve do danas nitko normalan, bez obzira na ponuđene milijune eura, nije želio doći na Old Trafford

Ole Gunnar Solskjaer čini sve kako bi barem malo razdrmao svoju momčad, no težak je to i praktički nemoguć zadatak kad su ti najvažniji igrači ozlijeđeni, a nekolicina najiskusnijih se odlučila na - odlazak. Nitko ne zna kad će se na teren vratiti Paul Pogba, no na njega više nitko na Old Traffordu niti ne računa. Uz to se ozlijedio i Scott McTominay, Juan Mata više ne igra nego što igra, a Andreas Pereira nikako da 'procvjeta' i pokaže sav svoj talent.

U takvoj je situaciji Solskjaer krenuo u potragu za pojačanjima u veznome redu, nadao se Ivanu Rakitiću, pokušavao je s još nekim zvučnim imenima, ali svi su se redom zahvalili i odbili doći na Old Trafford. No, na kraju je Solskjaer nekako uspio, Manchester United je pronašao zvučno pojačanje. Navijači još ne vjeruju jer čekaju i službeni potpis, no praktički svi engleski i portugalski mediji sigurni su kako je sjajni veznjak Sportinga i portugalske reprezentacije Bruno Fernandes (25) novi igrač 'crvenih vragova'. Na Old Traffordu Fernandesa vide kao spasitelja, posebice nakon što su svi već odavno dignuli ruke od Pogbe. A Portugalac je sjajan ofenzivni veznjak, baš ono što je nedostajalo ovoj beskrvnoj momčadi Uniteda. Kreativac, znalac, maher... Sigurno je da je Bruno Fernandes vrhunski nogometaš, perfektan tehničar koji zna zabiti, ali je prije svega sjajan je 'paker' i asistent. Uz njega bi na svoje napokon trebali doći sjajni napadači poput Marcusa Rashforda i Anthonyja Martiala koji su se namučili u prvom dijelu sezone jer jednostavno nisu imali upotrebljivih lopti.

Bruno Fernandes je Portugalac koji je nogometno stasao u Italiji, igrao je za Novaru, Udinese i Sampdoriju iz koje je u ljeto 2017. godine za osam milijuna eura stigao u Sporting. Prošle je sezone u svim natjecanjima odigrao 53 utakmice i zabio 33 gola, a ove je kao kapetan momčadi u 28 utakmica stao na 15 golova i 14 asistencija! Najzadovoljniji mogu biti čelnici kluba iz Lisabona. Za igrača kojeg su prije dvije i pol godine platili samo osam milijuna eura dobili su deset puta više! Neslužbeno, United će Sportingu za Fernandesa platiti 80 milijuna eura odštete - 55 milijuna odmah, a 25 milijuna eura kroz bonuse.