Mađarski navijači skandirali BiH na utakmici; pogledajte zašto

Radi se o velikom šoku za Mađare koji su uoči susreta bili u boljoj poziciji jer im je igrao i bod, a kladionice su ih smatrale osjetnim favoritima. Međutim, usprkos vodstvu 2-1, Troy Parrot je trima golovima donio Irskoj neviđeno slavlje.

Ipak, susret su obilježila i događanja na tribinama; domaća publika u Budimpešti skandirala je: 'Bosnia, Bosnia, Bosnia!' Mnogi su se pitali kakve veze BiH ima s mađarskim navijačima, a odgovor leži u jednoj drugoj utakmici i drugom rivalitetu.

Naime, BiH je ranije igrala s Rumunjskom čiji su navijači provocirali pokličima o Srbiji, a nekolicina njih podržala je i vojnog zločinca Ratka Mladića. To nije najbolje sjelo mađarskim navijačima koji su u zategnutim odnosima s Rumunjima pa su odlučili stati na drugu stranu kako bi izrazili podršku.

Jasno, skandiranje je bilo dodatno nabijeno činjenicom da je BiH svladala Rumunjsku rezultatom 2-1.