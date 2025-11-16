NAPALI I POBJEGLI

Policija otkrila detalje sačekuše za hrvatske navijače u Crnoj Gori

A.H.

16.11.2025 u 23:20

Hrvatski navijači
Hrvatski navijači Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Bionic
Reading

Hrvatska u ponedjeljak gostuje u Crnoj Gori u posljednjoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a noć uoči utakmice napadnuta je skupina hrvatskih navijača.

Uprava policije Crne Gore oglasila se povodom napada na grupu navijača iz Hrvatske.

vezane vijesti

'Službenicima Odjeljenja bezbjednosti Cetinje večeras su hrvatski državljani, koji su se kretali u dva osobna vozila, prijavili da ih je na dionici puta Budva - Cetinje napalo nekoliko nepoznatih osoba koje su im vozilom prepriječile put te palicama oštetile njihova vozila', navodi se u priopćenju Uprave policije.

Dodaju da su policijski službenici, postupajući po prijavi, odmah uspostavili blokade na cestama, proveli detaljnu kontrolu osoba i vozila, locirali i potvrdili mjesto događaja, gdje su pronađene i palice koje su izuzete radi odgovarajućih vještačenja.

'S događajem je upoznato Osnovno državno tužiteljstvo u Cetinju, a u tijeku je prikupljanje obavijesti od uključenih osoba, izuzimanje video-nadzora te poduzimanje svih mjera i radnji radi rasvjetljavanja slučaja. Uprava policije intenzivno radi na identifikaciji odgovornih te upozorava da će nasilnici i svaki incident s elementima nasilja kojim se narušava javni red i mir biti otkriveni, a počinitelji procesuirani.'

Podsjećaju i da se napadnute osobe nisu kretale organizirano niti kao navijačka skupina, već individualno.

'Uprava policije poduzet će sve mjere i radnje kako bi otkrila i procesuirala počinitelje ovog napada', zaključuju iz policije.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NAPALI I POBJEGLI

NAPALI I POBJEGLI

Policija otkrila detalje sačekuše za hrvatske navijače u Crnoj Gori
fantastično

fantastično

Evo zašto Hrvatska slavi Haalandovo razbijanje Italije
blamaža italije

blamaža italije

Evo što je rekao šokirani Gattuso nakon nezapamćenog debakla Italije

najpopularnije

Još vijesti