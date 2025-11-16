Policija otkrila detalje sačekuše za hrvatske navijače u Crnoj Gori

'Službenicima Odjeljenja bezbjednosti Cetinje večeras su hrvatski državljani, koji su se kretali u dva osobna vozila, prijavili da ih je na dionici puta Budva - Cetinje napalo nekoliko nepoznatih osoba koje su im vozilom prepriječile put te palicama oštetile njihova vozila', navodi se u priopćenju Uprave policije.

Dodaju da su policijski službenici, postupajući po prijavi, odmah uspostavili blokade na cestama, proveli detaljnu kontrolu osoba i vozila, locirali i potvrdili mjesto događaja, gdje su pronađene i palice koje su izuzete radi odgovarajućih vještačenja.

'S događajem je upoznato Osnovno državno tužiteljstvo u Cetinju, a u tijeku je prikupljanje obavijesti od uključenih osoba, izuzimanje video-nadzora te poduzimanje svih mjera i radnji radi rasvjetljavanja slučaja. Uprava policije intenzivno radi na identifikaciji odgovornih te upozorava da će nasilnici i svaki incident s elementima nasilja kojim se narušava javni red i mir biti otkriveni, a počinitelji procesuirani.'

Podsjećaju i da se napadnute osobe nisu kretale organizirano niti kao navijačka skupina, već individualno.

'Uprava policije poduzet će sve mjere i radnje kako bi otkrila i procesuirala počinitelje ovog napada', zaključuju iz policije.