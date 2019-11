Lukša Jakobušić o Hajduku: 'Već nakon tri dana sam shvatio gdje sam došao, a naš je poraz to što se igrači boje navijača'

Donedavni dopredsjednik Hajduka Lukša Jakobušić je u razgovoru za Dalmatinski portal pojasnio razloge svoje ostavke

Donedavni dopredsjednik Hajduka Lukša Jakobušić je u razgovoru za Dalmatinski portal pojasnio razloge svoje ostavke na toj poziciji. U Hajduku su raspravljali o otkazu treneru Damiru Buriću , a kada je predsjednik Marin Brbić dao podršku treneru, otkaz je dao Jakobušić. Ipak, bivši dopredsjednik kaže kako to nije povezano.

Na početku svojeg mandata koji je počeo u svibnju ove godine, Jakobušić je u loži varaždinskog stadiona sjedio pokraj izbornika Zlatka Dalića što je tada bila tema rasprave u javnosti.



'Imao sam barem pet razloga da budem tamo, a izbornik Dalić je inzistirao da sjednem pokraj njega i meni je to bila čast. Kada me presretan krenuo zagrliti, što sam trebao? Odgurnuti ga? Zar Hajduk ne bi trebao graditi odnose? Isključuje li suradnja s Varteksom druge klubove? Zašto ne bismo imali dobar odnos s jednima i drugima? Objava te snimke treći dan po mojem imenovanju mi je pomogla da shvatim gdje sam došao', rekao je sada već bivši dopredsjednik Hajduka pa se osvrnuo i na poraze protiv Gorice:



'Naš je poraz to što su se igrači išli postrojiti pred tribinu s navijačima. Nisu ih oni zvali, nego su oni otišli tamo jer ih se boje. Nema većeg poraza nego kad se igrači boje vlastitih navijača. To je pravi poraz kluba. Naša je pobjeda što nitko ne priča o financijama i drugim ključnim stvarima. Zaboravili smo brzo vremena kada je opstanak kluba bio tema. Hajduk je danas stabilan i govori se o igri, igračima i šansama. To je pobjeda ove uprave', jasan je bio Jakobušić.