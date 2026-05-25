Luka Modrić se nakon Svjetskog prvenstva oprašta od reprezentacije!

Kako je napisao Robert Matteoni za Sportske novosti , bit će to posljednje natjecanje u kojem ćemo u reprezentativnom dresu gledati Luku Modrića .

'U lipnju, odnosno nadamo se u srpnju, Luka Modrić zaključit će reprezentativnu karijeru dugu 20 godina', napisao je Matteoni pa dodao.

'U idućim danima Luka Modrić bi mogao donijeti još jedno zaključivanje, nakon 25 senzacionalnih mu godina karijere. Ono što je bila jedna od opcija i prije nedjeljnog debakla Milana u borbi za četvrtu poziciju i ulaz u Ligu prvaka, sada dobiva zamah u realnosti. Luka Modrić možda donese odluku da će oproštajnim reprezentativnim nastupom u SAD-u zapravo zaključiti i aktivnu nogometnu karijeru...'.

Tako bi Modrić osim reprezentativne karijere, nakon Svjetskog mogao i u igračku mirovinu. Jedan od razloga je što Milan nije ušao u Ligu prvaka. S obzirom na to da je Matteoni novinar koji je izrazito blizak s Modrićem te je autor njegove biografije, informacija itekako ima uporište te se sigurno ne radi o pukom špekuliranju.

'Kapetan Vatrenih kao da nije mogao vjerovati što se dogodilo. I dan poslije bio je istog tmurnog raspoloženja. Morao je obaviti neke marketinške obveze, a koliko smo primijetili, nije mu bilo do ničega. Modrić je očekivao da će Milan izboriti LP, a da će to onda olakšati njegovu odluku da prihvati aktiviranje opcije kluba za još jednu sezonu igranja. Sada su svi planovi došli u pitanje i ovog trenutka uvjerljiv je dojam da je najteža mu varijanta, potpuni kraj igranja, ovaj put postala uistinu vrlo realna opcija...', stoji u tekstu.

Modrić u Vatrenima

Luka Modrić već je gotovo dva desetljeća simbol hrvatske nogometne reprezentacije i jedan od najvećih igrača u njezinoj povijesti. Za Vatrene je debitirao 2006. godine, a ubrzo se nametnuo kao ključni veznjak, igrač oko kojeg se gradila igra Hrvatske. Svojom mirnoćom, pregledom igre, tehnikom i nevjerojatnom nogometnom inteligencijom postao je lider generacije koja je hrvatski nogomet podigla na razinu svjetske elite.

Najveći trag ostavio je na Svjetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji, kada je kao kapetan predvodio Hrvatsku do povijesnog finala i srebrne medalje. Modrić je tada proglašen najboljim igračem turnira, što je bila potvrda njegove veličine i na reprezentativnoj sceni. Četiri godine kasnije, na Svjetskom prvenstvu u Katru, ponovno je bio jedan od vođa momčadi koja je osvojila broncu, čime je dodatno učvrstio status jednog od najvažnijih sportaša u hrvatskoj povijesti.

Osim velikih medalja, Modrićeva reprezentativna karijera obilježena je dugovječnošću, odanošću i primjerom koji je postavio mlađim generacijama. Igrao je na brojnim europskim i svjetskim prvenstvima, rušio rekorde po broju nastupa i ostao lice Vatrenih u najuspješnijem razdoblju hrvatske reprezentacije. Njegova karijera u nacionalnom dresu nije samo priča o trofejima i velikim utakmicama, nego i o kapetanu koji je godinama predstavljao karakter, ponos i identitet hrvatskog nogometa.