DRAMA NA POMOLU

Zvijezda Reala prozvala izbornika: Evo što je objavila nakon što nije pozvana na Svjetsko prvenstvo

N.M.

25.05.2026 u 17:00

Dean Huijsen
Dean Huijsen Izvor: EPA / Autor: J.J.Guillen
Luis de la Fuente izazvao je žestoke reakcije u Španjolskoj nakon što je objavio konačan popis igrača za Svjetsko prvenstvo 2026. Najviše prašine podigla je činjenica da na njemu nema nijednog nogometaša Real Madrida.

Iza Real Madrida nije sezona za pamćenje, no malo tko je očekivao ovako radikalan rez španjolskog izbornika. De la Fuente je, s druge strane, veliko povjerenje dao Barceloni, iz čijih je redova pozvao čak osmoricu igrača.

Jedno od najvećih iznenađenja je izostanak mladog stopera Deana Huijsena, za kojeg su brojni španjolski mediji pisali da ozbiljno konkurira za mjesto među putnicima na Mundijal.

Ubrzo nakon objave popisa Huijsen se oglasio na društvenim mrežama. Podijelio je grafiku na kojoj se nalazi u idealnoj momčadi sezone prema statističkim parametrima, uz zvijezde poput Kyliana Mbappea, Judea Bellinghama i Viníciusa Juniora.

Mnogi su taj potez protumačili kao jasnu poruku De la Fuenteu, osobito zato što su prednost na stoperskim pozicijama dobili Pau Cubarsí i Eric García.

Španjolska bez igrača Reala - prvi put u povijesti

Odluka španjolskog izbornika izazvala je burne reakcije jer će 'Crvena furija' prvi put u povijesti nastupiti na Svjetskom prvenstvu bez ijednog igrača Real Madrida u kadru.

Posebno su razočarani navijači kraljevskog kluba. Smatraju da je Huijsen, nakon vrlo dobre sezone, zaslužio poziv, a dio španjolskih medija upravo njegov izostanak navodi kao najveće iznenađenje cijelog popisa.

De la Fuente je ranije naglašavao da pojedini igrači još nisu na željenoj fizičkoj razini. To se odnosilo i na kapetana Danija Carvajala, koji također nije dobio poziv za Svjetsko prvenstvo.

Španjolska će tako na Mundijalu nastupiti s momčadi u kojoj dominiraju nogometaši Barcelone, među njima Lamine Yamal, Pedri i Gavi.

POTVRDIO FABRIZIO ROMANO

Gattuso ima novi posao: Preuzima klupu talijanskog velikana
Uvjerljiv poraz mlade Hrvatske na startu Eura
Tomislav Ivković izabrao najboljih 11 SHNL-a: Izbor je odmah izazvao puno reakcija

