Partizan ponudio 1,5 milijuna eura za hit SHNL igrača kojeg je želio i Dinamo

Informaciju je objavio talijanski novinar Lorenzo Lepore, koji navodi da se srpski klub ne namjerava zaustaviti na prvom pokušaju. Lepore navodi i da bi Partizan u idućim danima trebao poslati poboljšanu ponudu.

To znači da bi se pregovori mogli nastaviti, a Gorica će se naći pred važnom odlukom - zadržati igrača koji je ostavio snažan dojam u HNL-u ili prihvatiti unosan transfer ako ponuda bude znatno bolja.

'Očekuje se da će se Partizan vratiti s poboljšanom ponudom u idućim danima. Više drugih klubova prati situaciju', dodao je Lepore.

Za Goricu bi eventualni transfer Poza mogao predstavljati ozbiljan financijski posao, no u klubu zasad očito smatraju da ponuda od 1,5 milijuna eura nije dovoljna. Situacija će se, prema svemu sudeći, razvijati vrlo brzo.