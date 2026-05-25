Partizan ponudio 1,5 milijuna eura za hit SHNL igrača kojeg je želio i Dinamo

HNK Gorica odbila je ponudu Partizana tešku 1,5 milijuna eura za Ikera Poza, jednog od najzapaženijih igrača velikogoričkog prvoligaša ove sezone.
Informaciju je objavio talijanski novinar Lorenzo Lepore, koji navodi da se srpski klub ne namjerava zaustaviti na prvom pokušaju. Lepore navodi i da bi Partizan u idućim danima trebao poslati poboljšanu ponudu.
To znači da bi se pregovori mogli nastaviti, a Gorica će se naći pred važnom odlukom - zadržati igrača koji je ostavio snažan dojam u HNL-u ili prihvatiti unosan transfer ako ponuda bude znatno bolja.
'Očekuje se da će se Partizan vratiti s poboljšanom ponudom u idućim danima. Više drugih klubova prati situaciju', dodao je Lepore.
Za Goricu bi eventualni transfer Poza mogao predstavljati ozbiljan financijski posao, no u klubu zasad očito smatraju da ponuda od 1,5 milijuna eura nije dovoljna. Situacija će se, prema svemu sudeći, razvijati vrlo brzo.
Iker Pozo je 25-godišnji španjolski veznjak rođen u Fuengiroli, a u Goricu je stigao 2025. godine. Igra primarno kao defenzivni vezni, ali može pokriti i poziciju centralnog veznjaka. Nogometno je odrastao u velikim sustavima: Bio je u omladinskoj školi Real Madrida, a potom je godinama bio dio Manchester Cityja.
Prije dolaska u Goricu Pozo je skupljao iskustvo u Nizozemskoj, gdje je igrao za FC Eindhoven, a hrvatskoj javnosti poznat je i po epizodama u Rijeci i Šibeniku. U Rijeci nije upisao službeni nastup zbog teške ozljede nakon dolaska, dok se u Šibeniku vratio kontinuitetu seniorskim utakmicama.
Upravo zato njegov aktualni iskorak u Gorici ima dodatnu težinu: Nakon ozljede i zaobilaznog puta kroz karijeru, Pozo se u HNL-u profilirao kao igrač koji ponovno privlači ozbiljan interes. Jedno vrijeme se za njega navodno interesirao i Dinamo.