Luka Modrić otkrio što očekuje od splitske publike ali i što bi se moglo dogoditi ako Hrvatska ne bude na 'sto posto'

Nakon dva dana treniranja u Omišu, travnjak splitskog Poljuda u srijedu su došli osjetiti i hrvatski reprezentativci. A uoči treninga, pred novinare je stigao kapetan reprezentacije Luka Modrić

Luka Modrić nakon dvotjednog mirovanja zbog upaljenog aduktora a potom i oporavka vratio se u dres Reala, a uoči dolaska u Hrvatsku zabio je prekrasan gol Granadi. Svi očekuju da takav gol zabije i za Hrvatsku.

'Najbitnije je da sutra pobijedimo i odigramo veliku utakmicu pred našom publikom, najmanje je važno tko će ga zabiti'.

Kakav je osjećaj doći u Split? Podsjetimo, Modrić je uz Rakitića jedini igrač koji je igrao pred splitskom publikom u dresu reprezentacije. Bilo je to u okršaju protiv Gruzije 2011. godine.

'Srce za sada tuče dobro. Sretni smo što smo na Poljudu, najviše se sjećam Gruzije kada smo pobijedili na putu do Eura u Pojskoj. Publika nas je nosila do pobjede, okrenuli smo rezultat. Sutra očekujem da nas Poljud pogura prema pobjedi kad bude teško. Ponavljam, jako se veselimo, presretni smo što igramo na Poljudu nakon dugo vremena'.

Izbornik Mađarske navijao je za vas u Rusiji, što kažeš na to?

'Dolazila nam je podrška iz cijelog svijeta, osim iz Francuske. Drago mi je, eto, hvala mu', odgovorio je Modrić.

'Najvažnije je kako ćemo mi ući u utakmicu. Kada je naš pristup pravi, kao protiv Slovačke, Walesa ili kroz prvih pola sata protiv Azera, to je to, to je put. Ako ne budemo na sto posto, Mađarska nas može iznenaditi. To su već napravili, pa moramo biti na nivou od prve minute. Moramo odigrati veliku utakmicu jer imamo imperativ pobjede da uđemo mirniji u završetak kvalifikacija. Dobro smo se spremili u protekla dva dana, očekujem pobjedu, ali neće biti lako', poručuje kapetan Hrvatske.

Jeste li pod pritiskom kao kapetan? Svi očekuju tri boda i to na Poljudu gdje dugo niste igrali.

'Samo pozitivno razmišljamo, očekujemo fenomenalnu atmosferu. Ne osjećam pritisak, očekujem da će nas publika nositi do pobjede', naglasio je veznjak Reala.

Rakitić se vratio u reprezentaciju, razgovarali ste?

'Ivan i ja jesmo razgovarali, ali bih to zadržao za sebe. Najvažnije je da je Ivan opet tu s nama'.

Čuješ li se s bivšim suigračima iz reprezentacije, Mandžukićem, Ćorlukom, posebno uoči ovako važne utakmice?

'S tim igračima sam u svakodnevnom kontaktu. Svakako ćemo se i sutra čuti'.