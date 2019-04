Luka Modrić iskrenom i spontanom gestom u svlačionici oduševio navijače Reala

Luka Modrić naklonio se Karimu Benzemi, strijelcu odlučujućeg pogotka u prvenstvenoj pobjedi Reala protiv Huesce 3:2

Podsjećamo, gosti su iznenađujuće poveli preko Hernandeza (3) na startu utakmice, no do poluvremena je poravnao Isco (25) da bi u nastavku Real do prednosti stigao golom Ceballosa (62). Novo izjednačenje i mogućnost senzacije donio je Etxeita (74), ali Benzema (89) je u samoj završnici spasio svoju momčad blamaže.