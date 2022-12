Luka Modrić ili Joško Gvardiol? Zbog Fifine odluke mnogi navijači su ostali u nevjerici

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić proglašen je igračem utakmice 3. kola F skupine SP-a u Katru protiv Belgije

Modriću je to druga nagrada 'Player of the Match' na turniru u Dohi.

Igračem utakmice je proglašen i nakon ogleda protiv Maroka, dok je nagradu nakon susreta protiv Kanade dobio Andrej Kramarić.