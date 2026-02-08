šteta

Loše vijesti; hrvatski veznjak morao napustiti teren zbog ozljede

M.Š

08.02.2026 u 22:51

Toma Bašić (u dresu s brojem 26)
Toma Bašić (u dresu s brojem 26) Izvor: EPA / Autor: ANGELO CARCONI
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Lazio i Juventus odigrali su sjajnu utakmicu u Serie A koja je završila rezultatom 2-2.

Lazio je vodio 2-0 golovima iskusnog Pedra i Gustava Isaksena, no Juventus se uspio vratiti. Golove za Staru damu zabili su Weston McKennie i Pierre Kalulu duboko u sudačkoj nadoknadi.

vezane vijesti

Hrvatski veznjak Toma Bašić startao je utakmicu, ali nažalost izašao je već na poluvremenu. Razlog je ozljeda koju je zadobio. Hrvat je imao problema s mišićima, no 'stisnuo je zube' i izdržao do predaha, samo da bi ga nakon toga zamijenio Dele-Bashiru.

Bol je osjetio u 40. minuti, ali izdržao je sljedećih nekoliko minuta kako trener Maurizio Sarri ne bi morao trošiti predviđeni 'slot' za zamjene.

Činjenica da je mogao igrati neko vrijeme ulijeva optimizam i briše one najgore prognoze. Međutim, za konkretnu dijagnozu još ćemo se morati strpjeti. Bašić je inače ove sezone odigrao 17 utakmica za Lazio uz gol i dvije asistencije.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
studio shnl

studio shnl

Jeličić otkrio za koga navija. 'Ima puno debilčeka...'
studio shnl

studio shnl

Jeličić nikad nije bio ovako ogorčen: 'Ajmo skupiti novac za otpremninu ovom čovjeku
veliki peh

veliki peh

Dinamova transfer-meta doživjela tešku ozljedu; mladić je iznesen na nosilima

najpopularnije

Još vijesti