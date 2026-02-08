Loše vijesti; hrvatski veznjak morao napustiti teren zbog ozljede

Lazio je vodio 2-0 golovima iskusnog Pedra i Gustava Isaksena , no Juventus se uspio vratiti. Golove za Staru damu zabili su Weston McKenni e i Pierre Kalulu duboko u sudačkoj nadoknadi.

Hrvatski veznjak Toma Bašić startao je utakmicu, ali nažalost izašao je već na poluvremenu. Razlog je ozljeda koju je zadobio. Hrvat je imao problema s mišićima, no 'stisnuo je zube' i izdržao do predaha, samo da bi ga nakon toga zamijenio Dele-Bashiru.

Bol je osjetio u 40. minuti, ali izdržao je sljedećih nekoliko minuta kako trener Maurizio Sarri ne bi morao trošiti predviđeni 'slot' za zamjene.

Činjenica da je mogao igrati neko vrijeme ulijeva optimizam i briše one najgore prognoze. Međutim, za konkretnu dijagnozu još ćemo se morati strpjeti. Bašić je inače ove sezone odigrao 17 utakmica za Lazio uz gol i dvije asistencije.