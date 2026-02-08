Anfield eruptirao od bijesa nakon poraza od Cityja: 'Najgori kojeg smo ikad gledali'

Utakmica je bila tvrda i napeta, s malo pravih prilika. Liverpool je poveo nakon prekida, ali City je u posljednjih nekoliko minuta najprije izjednačio, a potom iz kaznenog udarca stigao i do pobjede. Crveni karton u završnici dodatno je zapečatio sudbinu domaćina.

No, nakon posljednjeg sučeva zvižduka, fokus navijača nije bio na sucima, taktici ili umoru – već isključivo na jednom igraču.

Gakpo pod povećalom, navijači izgubili strpljenje

Cody Gakpo našao se na udaru navijača nakon još jedne blijede partije. Nizozemski reprezentativac nije uspio ostaviti nikakav trag u utakmici, često je usporavao napade, gubio lopte i upadao u zaleđa, a to je bilo dovoljno da se društvene mreže zapale.

Komentari navijača bili su nemilosrdni.

‘Gakpo stvarno mora početi brže igrati s loptom. Sve je sporo, zakašnjelo i užasno frustrirajuće za gledati’, napisao je jedan navijač.

Drugi je bio još oštriji:

‘Gakpo je najgori napadač u ligi, a najgore od svega je što on misli da je dobar.’

Bijes se samo nastavio rasti.

‘Gakpo je najgori igrač kojeg sam ikad gledao u dresu Liverpoola.’

‘Iskreno, Gakpo je najbeskorisniji nogometaš kojeg sam vidio u životu.’

Neki su otvoreno pozvali klub na rezove.

‘Gakpo mora otići. Stvarno mora otići. Usporava svaku kontru, ne zna dodati, igra kao u usporenoj snimci i ne može pogoditi okvir gola.’

Još jedan navijač dodao je:

‘Gakpo više ne može počinjati utakmice. Nije samo loš, on doslovno čini sve oko sebe gorima.’

A jedan od najzvučnijih komentara glasio je:

‘Gakpo bez konkurencije je jedan od najgorih igrača koje sam gledao kod nas. Nikad nisam vidio igrača visokog 193 cm koji je toliko beskoristan u zraku. Previše dodira, premalo učinka. Ako ga Bayern stvarno želi za 60 milijuna funti, treba ga osobno otpratiti.’

Ljeto odluke na Anfieldu

Iako dio navijača i dalje smatra da Gakpo ima kvalitetu, sve je više onih koji vjeruju da je Liverpoolu potreban ozbiljan upgrade na njegovoj poziciji. Poraz od Cityja samo je ogolio problem koji tinja već tjednima – nedostatak konkretnosti i dinamike u napadu.

Ako je suditi po reakcijama s tribina i društvenih mreža, strpljenje navijača je pri kraju.