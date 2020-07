'Lokosi' jure prema Ligi prvaka, Gorica lovi Europu, susjedski derbi u Varaždinu; evo gdje gledati današnje utakmice HT Prve lige

Danas su na rasporedu prve tri utakmice 33. kola Hrvatski Telekom Prve lige. Na teren će prvi istrčati nogometaši Istre 1961 i Gorice (Arenasport 1, 18.55 sati), a u večernjem terminu igraju Lokomotiva i Inter (Arenasport 3, 21.05 sati) te Varaždin i Slaven Belupo (Arenasport 1, 21.05 sati)

'Raspoloženje je odlično, logično je da je sve uvijek bolje nakon pobjede. No sad moramo ostaviti te dvije pobjede iza sebe i gledati naprijed. Istra će nam biti još veći test jer kad se igra protiv velikih protivnika, veliku ulogu često igra motivacija, a pomažu i navijači. U Puli toga neće biti i to moramo nadoknaditi s voljom i karakterom i vjerujem da to možemo i učiniti', najavio je Dambrauskas i nastavio:

Gorica se s novih šest bodova opet uključila u Borbu za peto mjesto i Europu, ali trener ne želi da se njegova ekipa opterećuje stanjem na tablici, već igrom.

'Ne razgovaramo o Europi. Već se ponavljam, ali nije to do nas, već je to do ekipa koje su ispred nas. Nije na nama da se fokusiramo na tablicu, već na to kako igramo. Ako budemo igrali dobro, pobjede će doći, a onda će doći i stanje na tablici kakvo želimo', zaključio je Dambrauskas.

Istra se bori za ostanak, svaki je bod važan, a jasno je to i treneru Ivanu Prelecu.

'Gorica je jedna od najstabilnijih momčadi u Hrvatski telekom Prvoj ligi, jako je dobro izbalansirana te u kontinuitetu održava rezultatski finu situaciju. U dobroj su formi, što potvrđuju tri pozitivna rezultata u srazu s najjačim momčadima lige, zahvaljujući kojima još uvijek gaje nadu da mogu izboriti jednu od pozicija što vode u Europu. Motivacije im neće nedostajati, kao ni samopouzdanja', kaže Prelec i zaključuje: