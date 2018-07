Ljutita Serena Williams više nije mogla izdržati: Ovo je diskriminacija! Prestanite više...

Serena Williams (36) najbolja je tenisačica u povijesti, osvojila je 23 Grand Slam turnira uz 72 'obična' WTA turnira, ima četiri zlatne olimpijske medalje... Nedavno se nakon poroda vratila na terene i trenutno je 181. na WTA ljestvici, no čini se kako joj trenutno ni stara slava ne pomaže, pa se odlučila na drastičan potez

Početkom ove 2018. godine Serena Williams vratila se profesionalnom tenisu, samo nekoliko mjeseci nakon poroda. Nitko nije očekivao da će se najbolja tenisačica u povijesti odmah vratiti na vrh, no nije joj trebalo dugo da se vrati u staru formu. Čini se kako je baš ta njena sjajna forma bila 'okidač', Serena se odjednom našla na meti raznih kritika, a 'na zub' ju je uzela i Američka antidoping agencija (USADA).

Poprilično izravno i jasno, dosta joj je da svako malo mora davati uzorke krvi i urina. Požalila se da su je ove godine čak pet puta testirali. Naravno, Serena je čista, no nakon posljednjih javnih pritužbi mogla bi ju 'pogoditi' još koja kontrola.

'Diskriminacija? Da! Mislim da se to tako zove. Ako ništa, barem ovaj sport održavam 'čistim'!'

'Najavili su se, no došli su 12 sati ranije. Naravno da nisam bila kod kuće', pojasnila je Serena. To joj nije pomoglo jer takav se 'manevar' automatski upisuje kao izbjegavanje testa, a ponovi li to tri puta ne gine joj - suspenzija!

Problem s čestim kontrolama nedavno je spomenuo i Roger Federer, u samo četiri tjedna čak je sedam puta morao na doping kontrolu...