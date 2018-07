Ljutiti Roger Federer više ne može izdržati: Ljudi moji, dosta je više tog terora!

Najbolji svjetski tenisač svih vremena, neuništivi švicarski veteran Roger Federer (36) požalio se kako ga posljednjih mjesec dana konstantno 'maltretiraju'. Naime, u samo četiri tjedna čak je sedam puta morao na doping kontrolu

Jasno je Federeru da su doping testiranja neophodna, naravno, ali što je previše...

'Testirali su me često i izvan turnira, sve to razumijem. Puno puta sam spomenuo ne pamtim kad su me testirali, recimo u Dubaiju. To je razočaravajuće. Da budem iskren, u nekih 15 godina tamo su me samo jednom testirali. Osobno sam za to da se provodi i puno više nasumičnih testova, no znam da to i košta. Zato Antidopinškoj agenciji treba povećati budžet, to bi bilo dobro za tenis i sport općenito jer doping je veliko zlo', zaključio je vidljivo ljutiti Roger Federer.