Novi igrač Redsa postaje Víctor Muñoz , 22-godišnji krilni napadač Osasune i španjolski reprezentativac, koji se trenutačno nalazi na Mundijalu s momčadi Luisa de la Fuentea .

Prema informacijama koje su prenijeli brojni insajderi, posao je dogovoren, osobni uvjeti su usuglašeni, a Liverpool je aktivirao otkupnu klauzulu od 40 milijuna eura. Time je engleski velikan preduhitrio Newcastle, koji je danima ozbiljno pregovarao s Osasunom i bio vrlo blizu dogovora.

Newcastle je pokušavao dogovoriti posao kroz strukturu odštete i bonusa, ali Liverpool se u završnici ubacio odlučnije. Redsi su pristali platiti puni iznos klauzule i tako zaobišli dulje pregovore s Osasunom.

Ključnu ulogu u poslu imao je Andoni Iraola. Novi trener Liverpoola insistirao je na dovođenju Muñoza, kojeg vidi kao profil krilnog igrača potreban za osvježenje napada. Muñoz je brz, direktan, desnonog i najčešće igra s lijeve strane, odakle ulazi prema sredini i napada prostor.

Prema dostupnim informacijama, Muñoz bi trebao potpisati šestogodišnji ugovor s Liverpoolom. Liječnički pregled već je obavio u SAD-u, gdje se igrač nalazi sa španjolskom reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu.

Poseban dio priče je i Real Madrid. Muñoz je ranije bio dio Realova sustava, a španjolski velikan zadržao je velik udio u budućoj prodaji. Real u dogovoru s Osasunom ima 50 posto prava na budući transfer, navodi se, što znači da bi od ovog posla mogao zaraditi oko 20 milijuna eura.

Za Newcastle je ovo težak udarac jer je klub ozbiljno radio na transferu i pokušavao dovesti Muñoza kao važno pojačanje za novu sezonu. No Liverpool je reagirao brzo, aktivirao klauzulu i završio posao bez dugog čekanja.

Za Muñoza je ovo ogroman iskorak. Prije samo godinu dana bio je mladi igrač koji se probijao u Osasuni, a sada usred Svjetskog prvenstva postaje pojačanje Liverpoola. Ako se posao i službeno potvrdi nakon liječničkog pregleda, bit će to jedan od najzvučnijih transfera dosadašnjeg dijela ljeta.