Evo gdje večeras gledati BiH protiv favorita skupine

SP 2026.

Evo gdje večeras gledati BiH protiv favorita skupine

  • A.H.
  • Zadnja izmjena 18.06.2026 06:55
  • Objavljeno 18.06.2026 u 06:55
Navijači BiH
Navijači BiH Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL
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Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat igra drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu, a suparnik joj je Švicarska, favorit skupine B.

Prijenos utakmice u Hrvatskoj je na HTV-u, dok se u BiH susret može gledati na kanalima ArenaSporta i FTV-a.

BiH je turnir otvorila remijem 1:1 protiv Kanade, dok je Švicarska u prvoj utakmici također odigrala 1:1 s Katarom, koji je do boda stigao golom u sudačkoj nadoknadi.

To znači da su nakon prvog kola sve četiri reprezentacije u skupini B na jednom bodu, pa je situacija potpuno otvorena. Prema projekciji, BiH bi za siguran prolazak dalje trebala jednu pobjedu u preostala dva susreta, što večerašnji dvoboj sa Švicarskom čini iznimno važnim.

Nakon utakmice sa Švicarskom, Zmajevi će u posljednjem kolu igrati protiv Katara. Švicarska je na papiru najteži suparnik u skupini, ali remi iz prvog kola pokazao je da ni ona nije nedodirljiva.

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