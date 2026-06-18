Evo gdje večeras gledati BiH protiv favorita skupine

Prijenos utakmice u Hrvatskoj je na HTV-u, dok se u BiH susret može gledati na kanalima ArenaSporta i FTV-a.

BiH je turnir otvorila remijem 1:1 protiv Kanade, dok je Švicarska u prvoj utakmici također odigrala 1:1 s Katarom, koji je do boda stigao golom u sudačkoj nadoknadi.

To znači da su nakon prvog kola sve četiri reprezentacije u skupini B na jednom bodu, pa je situacija potpuno otvorena. Prema projekciji, BiH bi za siguran prolazak dalje trebala jednu pobjedu u preostala dva susreta, što večerašnji dvoboj sa Švicarskom čini iznimno važnim.

Nakon utakmice sa Švicarskom, Zmajevi će u posljednjem kolu igrati protiv Katara. Švicarska je na papiru najteži suparnik u skupini, ali remi iz prvog kola pokazao je da ni ona nije nedodirljiva.