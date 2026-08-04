Evo što je poručio Kovačević nakon fenomenalne pobjede

Bila je to fenomenalna partija Modrih koja je od početka išla u prilično jasnom smjeru. Dinamo je dominirao, a do gola došao u 32. minuti preko Mihe Zajca . Samo minutu poslije, pogodio je i Scott McKenna . U nastavku se nastavila rapsodija, a tada su se u strijelce upisali Mateo Lisica i Luka Stojković i to prekrasnim golovima. 'Točku na i' postavio je Lukas Kačavenda .

Nakon utakmice, za MAXSport dojmove je podijelio trener Mario Kovačević: 'Igrači zaslužuju čestitke. Nametnuli su se od 1. minute. Nije bilo lako s njihovim politkim blokom. Nakon 1. gola sve je bilo lakše, nismo htjeli stati na 2,3-0.. A onda, kako se kaže, golovi dolaze sami. Moramo biti zadovoljni.'

Dodao je: 'Ja sam prije utakmice rekao da ne bježimo ulogu favorita. Još nije gotovo, ali treba iskorsititi dobar ždrijeb. Htjeli smo dobru utakmicu da tamo možemo mirno otići. Naravno da ćemo ići na pobjedu tamo. Imat ćemo tjedan dana mira, ne možemo nažalost igrati s Rijekom. Ni smo mi, a ni oni tražili odgodu, morali je tako biti. Još živimo san Lige prvaka i želimo ući u nju.'



Trener Željko Sopić rekao je da je dvomeč već zaključen, ali Kovačević je 'stao na loptu': 'Moramo biti sportaši do kraja. Žalgiris je kvalitetniji doma, ali mi ćemo od 1. minute tražiti pobjedu. Tek moramo ovo proći. Naravno da ćemo pomalo skautirati Viking, imamo tjedan dana mira, a onda ćemo se bolje pripremiti nakon što prođemo Žalgiris. Viking je odlična momčad.'

Posebno se dotaknuo Kačavende: 'Bilo mi je žao što je prošle godine otišao, bilo je puno veznih igrača pa je tako ispalo. Ni tada nisam bio za to. Od prvog dana na pripremama falila nam je osmica, on je stvarno imao ponude, ali ja doslovno nisam dozvolio njegov odlazak ako netko ne dođe. Pokazao je da je dio nas i to me veseli. Mlad je, puno je prošao, imao je nesreće s ozljedama. Ja mu želim da ostane bez ozljeda, a on će doći na svoje.'



O eventualnim prinovama do kraja prijelaznog roka rekao je: 'Trener uvijek očekuje pojačanja. Imam dobru ekipu, ali kada dobar igrač dođe... Možda bude odlazaka i dolazaka, ovo poprima obrise prave momčadi. Vidjet ćemo što su gore u Upravi odlučiti što će biti oko pojačanje.'