Litavski mediji brutalni nakon Dinamovih 5:0: 'Samljeveni su bez milosti, nisu imali nikakve nade'

EuroFootball bio je još kraći i nemilosrdniji. Njihov naslov glasio je:

Litavski mediji priznali su da je razlika između dviju momčadi bila golema. Posebno snažan naslov objavio je 15min, koji je debakl svoje momčadi opisao riječima:

'Hrvati su počeli razbijati Kaunas'

Dinamo je od početka kontrolirao utakmicu, ali je otpor gostiju slomio tek u završnici prvog poluvremena. Miha Zajc i Scott McKenna zabili su u razmaku od samo dvije minute i potpuno promijenili sliku susreta.

Litavski 15min naglasio je da je Dinamo već u prvom dijelu imao čak 74 posto posjeda, 11 udaraca i četiri pokušaja u okvir gola. Žalgiris je, s druge strane, u prvih 45 minuta samo jednom pokušao zaprijetiti, a Dinamov vratar nije morao intervenirati.

Kod prvog pogotka Zajc je pucao s ruba kaznenog prostora, vratar Tomas Švedkauskas dotaknuo je loptu, no ona se od vratnice odbila u mrežu. Ubrzo je McKenna nakon udarca iz prekida povisio na 2:0.

Nakon prekrasnog pogotka Matea Lisice za 3:0, 15min je zaključio da je utakmica prestala biti ravnopravno nadmetanje.

'Ovaj put više nije bilo nikakvog elementa sreće. Hrvati su počeli razbijati Kaunas', napisali su Litavci.

Dinamo se ni nakon trećeg gola nije zaustavio. Luka Stojković pogodio je za 4:0, a potpuni potop gostiju u posljednjim sekundama dovršio je Lukas Kačavenda.

Kačavenda je pobjegao loše postavljenoj obrani Žalgirisa, a Švedkauskas mu je obranio prvi pokušaj. Lopta se, međutim, odbila do Dinamova veznjaka, koji ju je iz drugog pokušaja poslao u mrežu. Pogodak se provjeravao zbog mogućeg zaleđa, ali je nakon pregleda potvrđeno da je sve bilo regularno.

'Slika se ni u nastavku nije promijenila'

EuroFootball u svom izvještaju nije ostavio ni najmanji prostor za optimizam uoči uzvrata. Litavski nogometni portal istaknuo je da je Žalgiris 'neuspješno otvorio treće pretkolo Lige prvaka' i da je u Zagrebu pao s čak 0:5.

Posebno su naglasili da se odnos snaga nije promijenio ni nakon odmora.

'Slika na terenu ni u drugom poluvremenu u osnovi se nije promijenila', napisao je EuroFootball prije nego što je pobrojao pogotke Lisice, Stojkovića i Kačavende.

Žalgiris je svoju najbolju priliku imao u drugom dijelu, kada je Franco Baldassarra pogodio gredu, no bio je to tek kratki prekid Dinamove potpune dominacije.

Posebno bolan bio je ovo povratak u Zagreb za Željka Sopića, trenera Žalgirisa i nekadašnjeg igrača te trenera Dinama. Sopić je uoči utakmice govorio da mu povratak u njegov grad i klub predstavlja vrlo emotivan trenutak, ali i da želi u Litvu odnijeti rezultat koji bi njegovoj momčadi ostavio realne izglede za prolazak.

Umjesto toga, Žalgiris će uzvrat dočekati s pet pogodaka zaostatka. Dinamo je već nakon prve utakmice stigao pred vrata doigravanja Lige prvaka, a Litavcima je preostalo samo priznati ono što se vidjelo na Maksimiru - razlika je bila golema, a njihova momčad nije imala odgovor ni na jedan Dinamov adut.