Liverpool se sa stilom vratio na vrh ljestvice; davljenik Burnley nije imao šanse

Liverpool je poveo golom Dioga Jote (31) koji je glavom poslao loptu u mrežu nakon ubačaja iz kuta, a Burnley je poravnao na samom kraju prvog poluvremena na identičan način preko O'Shea (45).

U nastavku je Liverpool stigao do pobjede uz dva potpuno neregularna pogotka, prvo je Luis Diaz (52) zatresao mrežu gostiju na dodavanje Eliotta koji je bio u golim okom vidljivom zaleđu. Ta je situacija pregledana putem VAR-a,a suci su zaključili kako je akcija bila - regularna. Na 3-1 povisio je Nunez (79) nakon još jednog dodavanja Eliotta, no prethodno je Diogo Jota prilikom pokušaja udarca pogodio sam sebe u ruku, no VAR suci ponovno nisu vidjeli ništa sporno.