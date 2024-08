Liverpool napokon kupio pravo pojačanje. Ali navijači Redsa neće ga dugo vidjeti

No, očito on nije trajno rješenje, jer potvrđen je dolazak još jednog vratara, Gruzijca Giorgija Mamardašvilija , dosadašnjeg čuvara mreže španjolske Valencije.

Kako javljaju engleski mediji, Liverpool je za njegove usluge platio oko 32 milijuna eura, što sasvim sigurno znači da će biti u prednosti pred mladim Čehom.

Ovaj 23-godišnji Gruzijac ostvario je 13 'clean-sheetova' prošle sezone u španjolskoj La Ligi i tako je skrenuo pažnju na sebe.

No, ono što je zanimljivo, jest to što ga je Liverpool ostavio na posudbi u Valenciji do kraja ove sezone, te će se svom novom klubu pridružiti tek u lipnju iduće godine.

Očekuje se i da postane 'jedinica' Liverpoola nakon Alissona Beckera.