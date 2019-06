Livaković nakon pobjede nad Walesom proživljavao pravu muku, a izbornika Dalića stavio u problem

Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu je u Gradskom vrtu, u sklopu kvalifikacija za Euro 2020., svladala Wales 2:1 te se nakon neugodnog poraza kod Mađarske vratila na pobjedničke staze

No, umjesto da slavi s igračima, Dominik Livaković proživljavao je pravu torturu jer morao je na doping kontrolu, a nakon što je na žegi osječkog terena iscjedio sve što je imao o organizmu (neki su igrači zamalo dehidrirali, op.a.), davanje urina djelovalo je naporno. I zato je, kako doznajemo, čak dva i pol sata nakon kraja dvoboja sjedio podno tribina osječkog stadiona. I tko zna koliko je tekućine popio prije nego je predao uzorak antidopinškoj komisiji.

Po vrućem vremenu i u ranom terminu (15.00 sati), hrvatski su nogometaši u Osijeku prolili i zadnju kap znoja kako bi došli do pobjede 2:1 nad Walesom i važna tri boda na putu do Eura 2020. Imala je Hrvatska sjajnog Luku Modrića , rastrčanog i razigranog, ali i na golu sigurnog Dominika Livakovića , koji je imao nekoliko izuzetno teških situacija, ali u kojima je izlazio kao pobjednik protiv Balea , Wilsona i Vaulksa . Ukratko, skinuo je Livaković tri čista zicera...

'Zadovoljan sam rezultatom i igrom cijele momčadi. Nije bilo lako igrati po ovakvim teškim uvjetima, ali podrškom tribina uspjeli smo se vratiti na pobjednički kolosijek', rekao je Livaković za tportal nakon muke na doping kontroli, a onda dodao:

'Sada ponovno s velikim optimizmom gledamo prema sljedećim utakmicama. Mislim da ćemo u utakmicama protiv Slovačke i Azerbajidžana trasirati put prema Euru iako moramo biti oprezni jer nas čekaju jako teške utakmice. No, bit ćemo spremni i ostaviti ćemo srce na travnjaku kao što smo to učinili danas. U to ne trebate sumnjati. Htio bih se ovom prilikom zahvaliti navijačima u Osijeku koji su kreirali odličnu atmosferu i gurnuli nas u pobjedu'.

O pohvalama i komplimentima koje dobiva za svoje nastupe nije htio ništa reći, jer jednostavno je takav, skroman.

No, koliko i skroman, toliko i samouvjeren, što golman i mora biti.