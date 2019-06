Zlatko Dalić nakon Walesa iskreno priznao: Znam da je ovo bilo teško gledati, a kamoli igrati...

Hrvatska nogometna reprezentacija u Osijeku je u 3. kolu kvalifikacija za plasman na EURO 2020. godine pobijedila Wales 2:1. Izbornik Zlatko Dalić nakon utakmice nije skrivao zadovoljstvo

Protiv Walesa je sjajan na golu bio Dominik Livaković.

'Istina, Livaković je bio sjajan. Iza njega je velika sezona, ima sigurnost, samopouzdanje i apsolutno je zaslužio ovu poziciju. Opravdao je moje povjerenje', kaže izbornik Zlatko Dalić koji je pohvalio i ostale mlade igrače koji su zaigrali protiv Walesa:

'Puno puta sam kazao da nama treba nova energija. Mladi igrači će polako doći do statusa. Pašalić je ušao u igru, presjeklo ga je, izgubio se, ali to je normalno. Brekalo je igrao jako dobro, Livaković je bio dobar, siguran. Hrvatska ima perspektivu, ali oni moraju stasati. Zahvaljujem se Osijeku i Slavoniji. Pun stadion, ljudi navijaju i bodre reprezentaciju, to je ono što trebamo. Hvala svima na podršci.'

Mnogima je zasmetala sebičnost Andreja Kramarića, u nekim situacijama ipak malo previše 'carini' loptu...

'Svi znamo da je pozicija centarfora nije najidealnija za Kramarića. On je najbolji iza leđa prve špice. Spašavao nas je puno puta, zabijao presudne golove. Možda to kod njega nekad izgleda presebično, no uvijek može riješiti utakmicu. Kada su svi ovdje, ima on konkurenciju, bez konkurencije to nije to. Kraj je sezone, nije bio na ekstra razini. Nadam se da igrači ne razmišljaju tako da ako nema zamjene, da su sigurni i mogu lako', razmišlja izbornik Dalić koji na kraju otkriva:

'Imamo dva dana odmora, idemo svi u Varaždin odigrati utakmicu protiv Tunisa. Hvala igračima na ovih osam dana koje smo proveli zajedno, stvarno su jako dobro radili. Znam da im je u glavi već odmor, ali idemo to protiv Tunisa odraditi do kraja, a onda zasluženi odmor!'