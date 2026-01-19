Legendarni Staffan Olsson komentirao bolan poraz Nizozemske od Hrvatske: Evo što je sve rekao

Hrvatska je kolo prije kraja skupine osigurala nastavak natjecanja na Europskom prvenstvu, a pobjeda protiv Nizozemske otvorila joj je put u drugi krug. U srijedu protiv domaćina Švedske igrat će za prvo mjesto u skupini i prijenos bodova. Poraz Nizozemske od Hrvatske za švedske medije komentirao je njihov izbornik, legendarni Staffan Olsson, jedan od najvećih švedskih rukometaša svih vremena i istaknuti član slavnih Bengan Boysa.

‘Ova je utakmica u mnogočemu bila slična onoj protiv Švedske. Imali smo padove i prazne minute u oba poluvremena, a protiv tako kvalitetnih momčadi to se odmah kažnjava’, rekao je Olsson nakon poraza od Hrvatske 35:29.

Nizozemska je tijekom turnira ostala bez ozlijeđenog Daniya Baijensa, što je, prema Olssonu, imalo velik utjecaj na igru njegove momčadi.

‘Izgubili smo važnu snagu na vanjskim pozicijama. Plan je bio igrati puno tranzicije s Lucom Steinsom i Daniyem Baijensom jer su Hrvati veliki i sporiji u povratku. Njegov izostanak bio je velik udarac za nas, a nedostajao nam je i obrambeno u drugom poluvremenu.’

Na pitanje o ispadanju iz borbe za drugi krug, Olsson je bio realan.

‘Ponekad je i poredak na papiru točan, ne uvijek, ali jasno je da smo se nadali iznenađenju. To nismo uspjeli napraviti i sada nam preostaje dati maksimum u posljednjoj utakmici protiv Gruzije.’

Olsson je naglasio da je Nizozemska od početka bila svjesna težine skupine.

‘Znali smo kakvi su uvjeti i kakva je skupina. Nema smisla sada žaliti se, tako je kako je.’

Dodao je kako je raspored bio iznimno zahtjevan.

‘Kad imate dvije jasne prve dvije momčadi u skupini, onda se to ovako rasplete. Možda smo priželjkivali neku drugu reprezentaciju umjesto Hrvatske, ali ovo nije koncert želja.’

Uoči susreta Švedske i Hrvatske, Olsson se osvrnuo i na stanje hrvatske reprezentacije.

‘Imam osjećaj da je Švedska ipak malo jača. Iskreno, očekivao sam da će se Hrvati u drugom poluvremenu protiv nas umoriti jer su igrali s relativno kratkom rotacijom… i to Šveđani mogu zahvaliti nama – mi smo ih iscrpili’, rekao je uz osmijeh.

Usporedio je i stilove igre.

‘Možda Švedska ne trči kao mi, ali bi mogla imati manje tehničkih pogrešaka nego što smo ih mi imali.’

Na kraju je dao vrlo visoku procjenu švedskih ambicija.

‘Apsolutno vjerujem da Švedska može osvojiti cijelo prvenstvo.’

Na dodatno pitanje bio je još jasniji.

‘Da. S obzirom na stranu ždrijeba na kojoj su, bilo bi pravo iznenađenje ako barem ne dođu do polufinala.’