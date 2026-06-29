Legendarni Forlán kritizirao Ronalda uoči Hrvatske: ‘On šteti Portugalu’

Ronaldo je u grupnoj fazi odigrao sve minute za Portugal. Nakon skromne partije u remiju protiv DR Konga odgovorio je s dva gola u pobjedi 5:0 protiv Uzbekistana, ali je u remiju s Kolumbijom ponovno bio ispod očekivanja. Zbog toga se sve glasnije postavlja pitanje pomaže li njegova nedodirljiva uloga Portugalu ili ga sve više ograničava.

O toj temi govorio je i Diego Forlán, bivši napadač Manchester Uniteda i Ronaldov nekadašnji suigrač. Urugvajac, koji je 2010. bio najbolji igrač Svjetskog prvenstva, smatra da Ronaldo svojom trenutnom igrom otežava Portugalu.

'Govorim kao centarfor. Problem je u tome što je Cristiano u sredini, on je to što jest, tamo je kao devetka i čeka gol jer više ne izlazi tražiti loptu. Ali time uvjetuje i šteti Portugalu', rekao je Forlán u ESPN-ovoj emisiji La Casa del Kun.

Forlán smatra da Ronaldo zbog manjka kretanja olakšava posao suparničkim stoperima. Prema njegovu objašnjenju, kada napadač stalno ostaje u istoj zoni, obrana se ne mora pomicati, ne otvaraju se prostori i napad postaje predvidljiviji.

'To je tipična situacija u kojoj smo znali reći: ‘Ostat ću ovdje jer sam blizu gola i mogu zabiti.’ Ali ne shvaćaš da time štetiš momčadi jer dva stopera ostaju tamo, ti se ne krećeš, oni stoje, jedan te čuva, drugi pokriva prostor. Nema nikoga tko može ući u taj prostor jer ga zatvaraš', objasnio je Forlán.

Ronaldo je i dalje velika prijetnja u kaznenom prostoru, ali Forlán smatra da Portugal zbog njegove statičnosti ne može u potpunosti iskoristiti kvalitetu ostalih ofenzivaca. Posebno naglašava da bi mali taktički pomak mogao pomoći cijeloj momčadi.

'Ako bi se malo pomaknuo prema krilu, drugi bi mogli ulaziti i on bi mogao sudjelovati. Tu Portugal zapinje, jer ne eksplodira. Sve na kraju ide u jednu stranu, zapravo u lijevak', rekao je.

Forlán ne tvrdi da je Ronaldo problem u klasičnom smislu, nego da mu treba objasniti kako se mora više kretati kako bi otvorio prostor za suigrače: 'Ne bih rekao da je to problem. Radi se o tome da mu treba dati do znanja. Reći mu: ‘Pomakni se, izađi od tamo kako bi mogao nešto napraviti', zaključio je.

Ronaldo će protiv Hrvatske ponovno biti u centru pažnje. Portugal ima golemu individualnu kvalitetu, ali pitanje njegove uloge sve je veće. Forlánova poruka zato je jasna: ako Ronaldo ostane samo statična devetka koja čeka loptu u kaznenom prostoru, Portugal bi protiv ozbiljnijih protivnika mogao imati veliki problem.