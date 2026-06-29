Zrinjski se oprostio od igrača koji mu je donio vrijednu titulu: 'Pamtit će se golovi'

Kiš je u Mostaru ostavio dubok trag u svoje tri godine u Mostaru, a to potvrđuje i objava Zrinjskog:

'Nakon tri i pol godine uspješne suradnje, danas se opraštamo od igrača koji je ostavio dubok trag u HŠK Zrinjski Mostar. Tomislav Kiš nakon isteka ugovora kao slobodan igrač napušta redove deveterostrukog prvaka, a iz Zrinjskog odlazi sa sedam trofeja – dva naslova prvaka BiH, tri Kupa i dva Superkupa.

U dresu s lentom upisao je 112 službenih nastupa u kojima je postigao 31 pogodak, ali brojke u njegovom slučaju govore samo dio priče, jer je Kiš Zrinjskom ostavio više od statistike. Da smo u njemu dobili igrača za velike trenutke bilo je jasno već nakon prvih utakmica, a pamtit će se golovi koji su donosili više od pobjeda – prije svih onaj u posljednjim sekundama mostarskog derbija protiv Veleža (1:0), pogodak vrijedan novog naslova prvaka koji će ostati zapečaćen u povijesti kluba kao trenutak čiste emocije, zajedništva i eksplozije oduševljenja.

Pamtit će se velike europske večeri, važne asistencije i pogoci u ključnim trenucima, ali prije svega igrač koji je znao preuzeti odgovornost kada je bilo najteže i koji je u najvažnijim utakmicama pokazivao mentalitet pobjednika. Kile, hvala ti na svemu što si dao za Zrinjski. Želimo ti puno sreće, zdravlja i uspjeha u nastavku karijere!'