PSG sprema dinastiju: Nakon Diomandea, dovode još jednog ‘dijamanta’

Diomandeov dolazak trebao bi biti zaključen u idućih nekoliko dana, ali PSG tu ne planira stati. Akliouche je također očekivan u Parizu ovog ljeta, što jasno pokazuje smjer u kojem klub ide. Nakon godina u kojima se PSG uglavnom oslanjao na najveće svjetske zvijezde, sada sve više gradi novu jezgru oko mladih, tehnički jakih i razvojno vrlo zanimljivih igrača.

Akliouche se već neko vrijeme smatra jednim od najtalentiranijih ofenzivaca francuskog nogometa. Može igrati između linija, na krilu ili kao kreativni veznjak, a njegova igra temelji se na driblingu, osjećaju za prostor i sposobnosti stvaranja viška u posljednjoj trećini.

Upravo zato se uklapa u ono što PSG pokušava izgraditi. Parižani žele napad koji neće ovisiti samo o jednom igraču, nego o širini, brzini, tehničkoj kvaliteti i velikom broju mladih opcija koje mogu rasti zajedno.

Dolazak Diomandea i mogući dolazak Akliouchea mogli bi imati izravan utjecaj i na Bradleyja Barcolu. Francuski krilni napadač vrlo vjerojatno će napustiti PSG, a posljednjih se dana sve više povezuje s Liverpoolom, koji nakon odlaska Mohameda Salaha traži novo veliko rješenje na krilu.

Barcola je i dalje iznimno cijenjen igrač, ali PSG očito priprema novu raspodjelu u napadu. Ako Diomande i Akliouche dođu, konkurencija u ofenzivi postat će još veća, a prodaja Barcole postala bi logičan potez i iz sportskog i iz financijskog kuta.

PSG tako istovremeno osvježava momčad i priprema teren za novi ciklus. Diomande je pred vratima, Akliouche bi trebao biti sljedeći, a Barcolin odlazak mogao bi otvoriti prostor za novu generaciju pariškog napada.

Ako se svi poslovi realiziraju, bit će to jasna poruka: PSG više ne želi samo kupovati gotove superzvijezde. Želi stvoriti vlastitu dinastiju.