Legenda o velikom pojačanju Modrih: 'Ne znam zašto su ga navijači napali. Top je igrač i potreban je Dinamu'

No, subotnja kišna večer u Varaždinu pokazala je da trener Mario Kovačević ima još jako puno posla. Dok je trajao pobjednički niz, rijetki su bili oni koji su spominjali neke čudne stvari u igri Dinama. Već na Rujevici je bilo jasno da Modri imaju određene probleme.

U prvih 45 minuta izgledali su gotovo savršeno, a onda u nastavku nestali su s terena. U subotu gotovo identična večer. No, dok Rijeka nije znala to kazniti, Varaždin itekako je pa Modri moraju biti i sretni što su na kraju iz penala došli do tih 2:2.

Poslije utakmice navijači Dinama su bili razočarani. Neki su spominjali jako čudne odluke o zamjenama Marija Kovačevića, dok su drugi već nakon pet kola SHNL-a spoznali da neki igrači nisu za Dinamo. Jedan od najkritiziranijih je jedno od najvećih pojačanja Zvone Bobana ovog ljeta - Dejan Ljubičić.

S više od 100 nastupa u austrijskoj Bundesligi te gotovo 100 u njemačkoj, Ljubičić je na papiru možda i najjače ime koje je ovog ljeta stiglo u Dinamo. Međutim, lošija partija u Varaždinu loše je sjela navijačima. S legendarnim Ilijom Lončarevićem analizirali smo početak sezone za Dinamo, a najslavnijeg brka hrvatskog nogometa pitali smo kako on tumači da Ljubičić nije najbolje sjeo navijačima. Lončarević smatra da je to totalno pogrešna percepcija te da je Ljubičić igrač koji je itekako potreban ovom Dinamu.