Navijači Dinama u čudu: 'Ti igrači očito nisu za Dinamo, a Kovačević se totalno pogubio'

Dinamo je poveo u 23. minuti golom Matea Lisice, a Varaždin je izjednačio u 52. preko Alekse Latkovića. Antonio Boršić je u 80. donio preokret domaćinima, a Sandro Kulenović je spasio goste golom iz penala u sudačkoj nadoknadi.

Navijači Dinama na Facebooku su razočarani i donosimo neke od komentara sa službene stranice zagrebačkog kluba.

Tako je Dinamo u Varaždinu po prvi put ove sezone prosuo bodove, a igra Modrih nije oduševila fanove. Štoviše, ističe se jasan problem momčadi trenera Kovačevića. Baš kao i s Rijekom, Dinamo je odigrao vrlo dobrih prvih 45 minuta, a onda je stao. Rijeka to nije znala kazniti, ali Varaždin je i Modri čak moraju biti i sretni s bodom ugrabljenim u sudačkoj nadoknadi.

'Znali smo svi da će jednom i serija pobjeda stati, nije bod u Varaždin neuspjeh. Ali zabrinjavajuće je da mi nismo u stanju odigrati kvalitetna dva poluvremena. I sve više se pokazuje da neki igrači, Vidović možda i nisu kapacitet za Dinamo.'

'Ljubičić nula, Nevistića pod hitno mijenjati... drugo poluvrijeme Varaždin dosta, dosta bolji...Dinamo mora dosta bolje ako misli nešto u Europi. Trener mi ne ulijeva povjerenje, svaka tekma, ista minuta iste izmjene, ista taktika.' Dinamo mora puno bolje.'

'Kovačević se totalno pogubio.'

'Nevistić je toliko kvalitetan vratar da je samo pitanje vremena kada će i udarci izvan okvira početi ulaziti u gol.'

'Valinčić i Goda ispred Pierre Gabriela je veća prevara nego da Budimir igra ispred Mbappea.'

'Ajde jedno pitanje za trenera. Koja je svrha istog sastava u pet tekmi za redom kada smo u svakoj od tih imali iste probleme u tranziciji. Koja je uloga u prvih pet utakmica najlošijeg igraca Dinama Vidovića? Koja je smisao ili misao isto toliko uvođenja Arbera? Taj ne da nema kvalitetu za igrati u Dinamu, nema istu niti za klupu. Lisica je zabio gol, međutim sve isto kao u preostale 4 utakmice, drugo poluvrijeme se ne pojavljuje na terenu. Zato mislim da Dinamo u Europi pod Mariom Kovačevicem neće proci dobro (nadam se da sam u krivu).'

'Volio bih čuti kako Kovačević objašnjava da mi nismo ozbiljni šut imali u drugih 45 minuta, nakon što smo trebali bar 3:0 voditi? Neobjašnjivo. Bez ideje, šta je pokušano? Čuvati tih 0:1? Ako čuvamo 0:1 u HNL-u, onda ugasi sve.'