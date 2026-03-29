Legenda Italije ljutita zbog poteza Azzurra pred BiH: 'To se ne radi'

Riječi čovjeka koji je predvodio Italiju do svjetskog naslova nose posebnu težinu.

Legendarni Dino Zoff, svjetski prvak iz 1982. godine i dugogodišnji stup talijanske reprezentacije te ikona Juventusa s brojnim osvojenim naslovima, govorio je za Il Giornale o nadolazećem finalu baraža protiv Bosne i Hercegovine, koje se u utorak igra u Zenici.

Zoff bez sumnje u ishod

Iskusni Talijan uvjeren je da će njegova reprezentacija pronaći put do pobjede i plasmana na Svjetsko prvenstvo.

'Italija će ići na Svjetsko prvenstvo. Protiv Sjeverne Irske bilo je važno pobijediti. Dva gola su bila dovoljna, čak i bez briljantne igre', poručio je Zoff.

Kritika ponašanja igrača

Zoff se osvrnuo i na snimku koja je izazvala reakcije u javnosti, a na kojoj talijanski igrači slave nakon pobjede Bosne i Hercegovine u raspucavanju jedanaesteraca.

Takav pristup mu se, priznaje, nimalo nije svidio.

'To nije bila dobra ni pozitivna stvar, posebno jer će to dodatno motivirati protivnika. Ja bih se ponašao drugačije', jasno je rekao.

Izdvojio ključnog čovjeka

Na pitanje tko bi mogao biti odlučujući faktor u dvoboju protiv Bosne i Hercegovine, Zoff je izdvojio napadača Fiorentine Moisea Keana.

'Izgledao je jako dobro protiv Sjeverne Irske i na kraju je postigao lijep gol', zaključio je.

Susret između Bosne i Hercegovine i Italije igra se u utorak od 20:45 sati u Zenici.