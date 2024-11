Legenda Intera i Brazila priznala: Pijem skoro svaki dan

Sam Adriano priznaje da danas pije gotovo svakog dana i dodaje da mu je teško objasniti zašto to čini.



'Pijem svaki drugi dan, a i ostale dane. Kako netko poput mene dođe do točke da pije skoro svaki dan? Ne volim davati objašnjenja drugima. Ali evo jednog. Pijem zato što nije lako biti obećanje koje ostaje u dugu. A s godinama postaje još gore. Zovu me Imperator. Zamisli to. Tip koji je izašao iz favele da u Europi dobije nadimak Imperator. Kako to objasniti? Nisam to ni do danas razjasnio.'

Njegov povratak u favelu bio je način da pronađe mir. Ondje ga nitko ne osuđuje i može živjeti jednostavno, bez pritiska slave. U favelama može biti ono što jest, družiti se s prijateljima, igrati domine i prisjećati se djetinjstva. 'Ovdje me stvarno poštuju. Ovdje je moja priča. Ovdje sam naučio što znači zajednica', kaže Adriano. Vila Cruzeiro možda nije najbolje mjesto na svijetu, zaključuje, ali za njega je to dom.