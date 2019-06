Kroosovo priznanje dokazuje veličinu Modrića; nakon odlaska Ronalda 'svi su bili sretni'

Njemački nogometni reprezentativac i od 2014. godine igrač madridskog Reala, Toni Kroos, odmara se nakon naporne ali i rezultatski neuspješne sezone, no za Bild je dao dugački intervju iz kojeg donosimo nekoliko zanimljivih odgovora

Toni Kroos stigao je na Santiago Bernabeu 2014. godine za 25 milijuna eura, a iako se još prošle sezone pisalo o tome da će napustiti Madrid, on je ipak krajem svibnja potpisao novi ugovor do 2023. godine.

Nijemac je s Realom osvojio naslov španjolskog prvaka u sezoni 2016/17. godine te je tri puta zaredom uzeo i naslov Lige prvaka.

Ponosan i na naslov najboljeg njemačkog nogometaša 2018. godine, Kroos je otkrio.

'Za mene je već bilo jasno da je Bayern pogriješio s mojom prodajom. Istina je da je Uli Höness nedavno to potvrdio javno i to je dokaz njegove veličine da se na taj način obraća. Ako je to bio jedan od razloga zbog kojih je Pep Guardiola napustio München, on mora na to odgovoriti, ali ne mogu potvrditi da mu se nije svidjela moja prodaja', dodao je suigrač našeg Luke Modrića.