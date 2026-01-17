Kramarić o suigraču iz reprezentacije: 'On bi mogao osvojiti Zlatnu loptu'

Hrvatski napadač održao je intervju za Sportske novosti u kojem se, između ostalog, osvrnuo na Joška Gvardiola . Podsjećamo, hrvatski branič ozlijeđen je do daljnjega zbog teške ozljede i upitan je njegov nastup na Svjetskom prvenstvu.

Koliko visoko mišljenje Kramarić ima o njemu vidi se iz sljedeće izjave: 'Gvardiol je igrač koji bi jednog dana trebao osvojiti Zlatnu loptu i bio bih sigurniji da će je dobiti kad ne bi bio obrambeni igrač. Nikad nisam igrao s potentnijim i boljim igračem, naravno ako izbacimo iz konkurencije Luku Modrića. Ukoliko govorimo o svim komponentama nogometa, fizičkoj moći, znanju, igri s obje noge, inteligenciji, Joško je savršen.'



'Kad ne bi imao u ekipi Manchester Cityja jednog Haalanda, on bi bio prvi ime kluba. Jedan je od najboljih igrača na svijetu. Jako će nam nedostajati ako ga neće biti, ali s obzirom da znam kakva je "mašina", dobar sam prijatelj s njim, uvjeren sam da će već u svibnju biti donekle spreman i imati nekoliko tjedana da se pripremi za Svjetsko prvenstvo te da na kraju nećemo ni osjetiti da je mjesecima bio izvan terena zbog ozljede', poručio je.

Podsjećamo, Kramarić je u svom prošlom susretu postao Hrvat s najviše nastupa u povijesti Bundeslige prestigavši Zvonimira Soldu. Sada je na 302 utakmice, 132 gola i 64 asistencije.